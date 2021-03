Les imprudències com la d'Arinsal, amb dos ingressos a l'UCI, es paguen

Andorra la VellaEl Govern ha reportat aquest divendres 33 nous casos diagnosticats de Covid-19 respecte el dia anterior. Una mitjana de positius detectats que s'ha incrementat durant la darrera setmana, arran dels dos brots detectats al Tarter i a Arinsal. El primer ha causat 41 infeccions i el segon 56. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha alertat que el brot d'Arinsal podria continuar augmentant per la gran quantitat d'interaccions socials. Perquè a causa del comportament social del grup infectat hi ha dificultats per seguir la traçabilitat, cosa que podria fer augmentar encara més el nombre d'infectats.

I perquè un augment de casos, a la llarga, acaba repercutint negativament en la pressió hospitalària. En el cas d'Arinsal, on el nombre de diagnosticats podria continuar creixent, de moment ja ha desembocat en dos infectats ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital de Meritxell, i un altre que està a planta d'hospitalització i que, segons el ministre, “té força risc d'entrar a l'UCI”.

Per aquest motiu, Benazet ha insistit en demanar el compliment de les mesures de seguretat, que no són altres que l'ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat. “Queda poc per tenir un percentatge alt de població immunitzada i fins que això passi cal anar amb molt de compte”, ha dit.

Aquest divendres s'han reportat 33 casos de Covid-19 respecte dijous. Hi ha 15 pacients ingressats a l'hospital, dels quals vuit a planta i set a l'UCI, quatre d'ells ventilats mecànicament.