Inici de curs amb 11.114 alumnes escolaritzats

Andorra la VellaEl nombre d'alumnes a les aules dels centres escolars del país ha augmentat fins als 11.114, un 2,2% respecte a les dades registrades el setembre del curs passat, tot i que les dades encara són provisionals fins que tots els estudiants hagin iniciat les classes. Ho ha manifestat en declaracions a la premsa la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, qui ha exposat que la distribució per sistemes educatius continua en els mateixos barems que els darrers anys, amb més infants i joves a l'andorrà, seguits dels francesos i, finalment, els del sistema espanyol.

En aquesta línia, ha comentat que, tal com s'havia detectat els cursos anteriors, la irrupció de la pandèmia i les limitacions que aquesta va comportar han generat "retards" diversos en l'àmbit de l'aprenentatge dels infants i joves, tot i que Vilarrubla ha destacat que "som a temps de recuperar-los", però és necessari saber "on hi ha aquesta mancança i quines accions hem de dur a terme per atendre'ls", ja que "cada retard és diferent per cada alumne".

La ministra també ha posat el focus en els estudiants "més grans", que estan a punt de marxar de l'escola, amb els quals "hem d'actuar amb més celeritat". En canvi, ha afirmat, amb els infants de maternal, que encara seran a l'escola durant catorze anys més i "tenim més temps per arreglar el que no s'ha pogut fer durant en temps de pandèmia". A més, ha avançat que des del ministeri de Salut s'han elaborat unes enquestes per repartir entre els estudiants per tenir una "foto" de com se senten i analitzar quines accions es poden prendre.

"El curs passat vam notar més crispacions, depressions, autolesions i en alguns casos més agressivitat i això és el que hem d'anar reconduint i ajudar de manera interna o externa en els casos que calgui perquè tot torni a normalitzar-se", ha asseverat. Quant a l'inici del curs escolar 2022-2023, Vilarrubla ha explicat que "ha funcionat molt bé, amb força assistència i normalitat". I ha ressaltat el fet que les mascaretes ja no siguin obligatòries als centres educatius i l'eliminació de les distàncies, un fet que ha permès que els pares puguin acompanyar els infants fins a les aules i conèixer els professors.

D'altra banda, en referència a les línies marcades des del ministeri per executar enguany, ha assenyalat que se continuarà treballant per millorar la qualitat de l'ensenyament al país, tot indicant que s'aposta per renovar la formació professional amb noves disciplines, ampliar l'oferta de l'ensenyament superior i, ha destacat, treballar en l'impuls de la carrera professional del personal d'educació a través d'un reglament que permeti reconèixer "a feina ben feta" i que s'elaborarà a través d'un procés participatiu entre tot el col·lectiu.