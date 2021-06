Ja es pot adquirir el certificat de vacunació, en quatre idiomes

Andorra la VellaLa secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha informat aquest dilluns que ja està a disposició de les persones que s'hagin vacunat contra la Covid-19 el certificat de vacunació, el document que recull tota la informació relativa a l'administració dels vaccins que ha rebut cada persona. “Inclourà la pauta complerta de la vacuna, el tipus de vacuna administrada, quan s'ha administrat i quin centre ho ha fet. Aquest document estarà en quatre idiomes”, ha explicat Mas. El repartiment es farà al punt de vacunació, a la plaça de Braus, i en el cas de les persones que ja han estat vacunades i vulguin aquest certificat l'hauran de recollir als centres d'atenció primària. Cal recordar que fins ara els vacunats han rebut un document amb aquestes dades però no en els quatre idiomes.

Mas ha destacat que fins a la data s'han administrat 35.916 vacunes i que aquesta setmana continuarà l'administració de les segones dosis d'AstraZeneca i de Pfizer, així com també començaran les primeres dosis de la partida d'AstraZeneca que envia França, "probablement" dijous. Mas ha posat en relleu que a la plataforma hi ha 44.234 persones inscrites.

Sobre l'arribada de nous vaccins, Mas ha destacat que s'esperen els de França per començar l'administració aquest dijous, tal com s'ha esmentat, i que la setmana que ve arribin les dosis de Pfizer provinents d'Espanya. També pròximament haurien d'arribar les vacunes de Portugal. La secretària d'Estat ha manifestat que com que sempre han defensat la seguretat de tots els vaccins aquesta administració es farà seguint el pla traçat i que, per tant, es disposaran "a totes les persones per igual". La perspectiva és anar baixant progressivament l'edat de les persones que estiguin vacunades i, en aquest sentit, ha recordat que el 40% de la població vacunable està vacunada amb almenys una dosi i també ha remarcat que la cobertura de les persones apuntades a la plataforma és molt elevada, de fet d'un "97-98%".

Tendència a la baixa

Els casos actius de coronavirus continuen la tendència a la baixa. Així, aquest dilluns se situen en 142, quan en la darrera actualització de les dades sanitàries que es va fer, divendres, la xifra se situava en 150. Cal destacar que en el darrer cap de setmana s'han detectat 34 nous casos, amb la qual cosa el total s'eleva a 13.727. Les altes són ja 13.458 i les defuncions es mantenen estables des de fa unes setmanes. També cal destacar l'increment que s'ha donat en l'administració de vaccins respecte de la darrera actualització. Concretament al llarg del cap de setmana han estat vacunades 2.507 persones, totes elles de la segona dosi.

Mas ha detallat també que la xifra de persones ingressades a l'hospital es manté en quatre i que totes estan a planta, amb la qual cosa no hi ha cap malalt de coronavirus a l'UCI i pel que fa a l'impacte de la pandèmia a les aules, cal destacar que n'hi ha tres amb vigilància activa, una de les quals total, i onze en vigilància passiva. Veient la bona evolució de les xifres la secretària d'Estat ha reiterat que hi pot haver un alleugeriment de les mesures, però no ha volgut avançar-ne cap.