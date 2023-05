El Jambo arriba als deu anys de vida i inclourà un concert especial amb l'ONCA

Andorra la VellaEl Jambo celebra aquest any deu anys de vida, una cita especial que ha volgut celebrar amb un concert molt especial de la mà de l'ONCA, que aquest any bufa les trenta espelmes. Així, en el marc del festival de música al carrer tindrà lloc una actuació en què l'orquestra i un combo modern interpretaran cançons de deu músics del país arranjades per Albert Gumí. És una de les novetats de la cita que arribarà al centre històric de la capital entre el 15 i el 17 de juny i que comptarà amb sis escenaris pels quals desfilaran seixanta grups de música del país a més de bandes convidades. Entre les novetats també hi ha que entre actuacions hi haurà dj que amenitzaran els diferents escenaris i que el principal estarà ubicat aquest any a la plaça del Poble.