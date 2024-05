Joan Barrera afirma que “és només fum” que el tren arribi a l’Alt Urgell i Andorra

Andorra la VellaL’alcalde de la Seu Joan Barrera considera molt difícil que el tren arribi algun dia a la seva localitat i a Andorra perquè es tracta d’un projecte que costa una quantitat de milions que difícilment mai serà assumible. Simplement, fer arribar la línia de la Cerdanya a la Seu és molt complicat, encara més si s’ha d’allargar a Andorra. L’alcalde ha incidit en el fet que en campanya per les eleccions catalanes es poden arribar a confondre les promeses electorals amb les realitats que poden ser factibles.

Barrera, en declaracions a Andorra Televisió, ha afirmat que “tot això es troba en un estat molt embrionari, s’ha de treballar molt el projecte per arribar a la Seu, i anar cap a Andorra és un repte. És un projecte molt ambiciós que costarà molts diners. Cal anar pas a pas i no fer volar coloms, que després no hi ha res, només hi ha fum”.

L’alcalde ha parlat també de l’aeroport de la Seu. Indica que ha de continuar creixent dins d’unes expectatives que han de ser realistes. “Ens posa al mapa i esperem que amb el temps porti visitants”, ha afegit.