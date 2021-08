Els joves es reivindiquen

Escaldes-EngordanyEls joves reclamen la participació en la societat. Així, a través de la lectura d'un manifest per part del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA) en el marc de la celebració de la festa del Dia internacional de la Joventut a Escaldes-Engordany el col·lectiu ha volgut no només "rendir homenatge i donar a conèixer" els col·lectius joves que treballen en aspectes com la sostenibilitat, la igualtat o l'acollida de persones refugiades, sinó també "reivindicar la feina que estan fent", tal com ha manifestat Oriol Servera del FNJA. En el manifest els joves s'han vindicat no només com a part del futur, sinó també del present i han demanat que les polítiques públiques tinguin en compte les seves reclamacions.

D'aquesta manera, Servera ha posat en relleu que estan "en contacte setmanal amb les institucions", ja que el FNJA és "un bon enllaç" i estan satisfets de com els estan "obrint les portes"; de totes maneres, destaquen que és la seva "feina dir que no n'hi ha prou" i que cal "anar més enllà".

Els joves han palesat problemes com la feina o l'habitatge. "Som conscients que som els que més rebem", ha manifestat Servera, recordant que la precarietat laboral impacta molt directament en el col·lectiu i que l'emancipació, amb els preus actuals de l'habitatge, és cada cop més complicada. En aquest sentit, ha destacat que malgrat les institucions compten amb ells, com per exemple amb la seva participació en la taula de l'habitatge, encara s'ha de "treballar" més i amb les noves formes de participació que vol impulsar el FNJA "trobar solucions".

Precisament sobre aquesta participació, Servera ha negat que els joves no s'impliquin. "Participen però hem de saber quines són les formes de participació". Per això, des del fòrum s'ha encetat una feina per identificar aquestes noves formes de participació i donar-los-hi resposta. En aquest sentit, ha destacat que es busca "sortir al carrer i mirar com fer participar els i les joves, no esperar que vinguin sinó anar-los a buscar". I ha esmentat la plataforma visc.ad com un exemple a seguir i ampliar-la "al carrer".

En el manifest el FNJA ha reivindicat la feina de col·lectius com Fridays for Future, Contracorrent, Acció Feminista, Stop Violències o Diversand i la feina que fan en els seus diferents àmbits.

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha destacat que el manifest "va en la línia" del treball que des de l'executiu s'ha iniciat amb els joves i ha recordat la proposta del Consell General que ara el Govern ha de "treballar i desenvolupar". La ministra de Joventut també ha destacat com un aspecte "molt important" que els joves vulguin "formar part del present", ja que "volen participar ara". "Nosaltres estem molt oberts al treball conjunt, a millorar les seves estructures i també a acollir aquesta participació que ells engloben amb associacions que s'estan mobilitzant", ha dit la ministra. També ha reconegut les problemàtiques laborals i d'habitatge i ha recordat que el Govern hi treballa. "Estem treballant molt i la seva opinió també ens interessa", ha conclòs.

Al seu torn, el conseller de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Joao Lima, ha manifestat que com a "antic president" del FNJA l'alegra que "continuï, que hi hagi idees que s'estiguin treballant i lluitant" i ha donat ple suport al manifest. També ha destacat que la festa, organitzada per primera vegada pel comú escaldenc comptava amb "moltes activitats" pensades perquè el jovent pogués "gaudir de la jornada, que és el que importa.