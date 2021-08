Una festa per als joves

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany celebrarà el dia 11 el Dia internacional de la joventut, una jornada plena de propostes la majoria de les quals han estat proposades pels mateixos joves. Durant la jornada hi haurà diferents tallers, actuacions i propostes esportives i també una zona de restauració que serà gestionada per joves. De fet, tant el conseller de Joventut, Joao Lima, com el cap del departament de Joventut, Miquel Àngel Millan, han subratllat la implicació del col·lectiu. En aquest sentit, Millan ha remarcat que més enllà de la participació que es pugui aconseguir en aquesta celebració ja és “un èxit” el fet que hi hagi hagut una vintena de joves que hagin participat de manera voluntària en l’organització. Lima ha recordat que s’ha creat una “bona comunitat” i que ja han estat altres les propostes sortides pel col·lectiu que s’han impulsat i que espera que més endavant aquesta dinàmica es mantingui.

La festa es farà al Prat del Roure on hi haurà espai per als tallers, per a l’escenari, la restauració i les activitats esportives. El tret de sortida es donarà a les dotze del migdia i s’allargarà fins a dos quarts d’onze de la nit. La cita ha volgut donar espai als joves talents, que encara es poden inscriure per participar a oferir la seva actuació. De moment, a partir de les quatre de la tarda actuaran Marta Cabasses, Nil Graells, Vero Lima i Raúl Garcia, que oferiran música, dansa i monòlegs. A dos quarts de sis de la tarda el Fòrum Nacional de la Joventut llegirà un manifest, ja que tal com ha recordat Lima es tracta també “d’una jornada reivindicativa”. A partir de les sis hi haurà el vespre de rap amb Oasis i Kid Aye. A les set actuarà Arnau Pérez, participant en el concurs Escaldes Sound, i a dos quarts de vuit, Berta Pedrós, guanyadora del Cervera Sound. A tres quarts de nou arrencarà la disco mòbil amb DJ Germi. Entre els tallers hi haurà un concurs de menjar ràpid, un torneig màgic i un per decorar la mascareta. Entre les propostes esportives, els joves podran gaudir d’skate, bàsquet i 'paint ball' aquàtic. Per poder prendre part als tallers caldrà fer la inscripció prèvia i l’aforament per als concerts i actuacions serà de 120 persones. Tal com s’ha esmentat, per poder participar en les actuacions de joves talents encara hi ha obertes les inscripcions. “Que pugin a l’escenari, no tanquem la porta a ningú”, ha remarcat el conseller de Joventut. Des del comú s’espera que hi pugui haver una bona participació, malgrat que hi hagi molta gent de vacances. També s'ha reivindicat la part de conscienciació que tindrà la festa, per exemple amb el taller de mascaretes. En aquest sentit, Lima ha fet una crida a no focalitzar-se en culpabilitzar els joves de la situació sanitària actual, ja que ha recordat que com en altres franges d’edat hi ha qui compleix les normes i qui no. I malgrat les restriccions ha desitjat que es pugui “fer la festa de la millor manera possible”.