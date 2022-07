El juny més càlid des de 1950.

Andorra la VellaDesprés d'un maig amb rècords de temperatura en diferents estacions del Principat, aquest juny, el primer mes d'estiu, no es queda curt, en allò que refereix a dades històriques. Segons dades registrades a l'estació Central de FEDA i categoritzades per Andorra Recerca + Innovació, la temperatura mitjana ha estat de 20 graus, 4.2 graus per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010. La temperatura màxima mitjana ha estat de 27 graus i la temperatura mínima mitjana 13 graus. Per tant, aquest mes de juny ha estat el més càlid de tota la sèrie des de 1950, després del juny del 2003 i el juny l'any 2017.

Durant tot el mes, les temperatures màximes diàries de l'estació de Central de FEDA s'han situat per sobre la mitjana. A partir del dia 24 les temperatures van tornar a baixar i es van normalitzar per a l'època de l'any. L'estació va registrar fins a 7 dies (no consecutius) amb temperatures superiors a 30 graus. Tanmateix, per trobar els valors màxims de temperatura diària per aquest mes, cal remuntar-se a final del juny del 2019. Pel que fa a les estacions d'alta muntanya, Sorteny va registrar durant 6 dies temperatures màximes superiors al percentil 98.

Pel que fa a les precipitacions, han estat inferiors a la mitjana. L'estació de Central de FEDA ha acumulat un total de 58.9 mm quan la mitjana climàtica és de 80.5 mm. Cal destacar, sobretot les precipitacions dels dies 16 i 21 on es van acumular la quantitat més gran de precipitació, aquesta darrera amb força activitat elèctrica. Per tant, es continua amb la tendència d'anomalies positives mensuals de temperatura durant aquest 2022. El darrer mes amb anomalia negativa mensual a l'estació de Central de FEDA va ser l'octubre del 2020.