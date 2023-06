KPMG defensa el treball en el judici del cas BPA des del 2007

Andorra la VellaAlexanderHasse, gerent de KPMG, empresa que ofereix serveis d'auditoria, fiscals i d'assessorament legal, ha defensat aquest dijous la feina feta des del 2007 en el judici del cas BPA, segons ha informat RTVA. A més, al judici de la causa primera de BPA, ha detallat com era el procés d'elaboració de les auditories elaborades al banc des del 2007 i el 2012. Totes van ser aprovades per l'Autoritat Financera. El 4% dels clients no va poder justificar l'origen dels fons, malgrat que significaven el 20% del capital.