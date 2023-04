L'acord amb Espanya per rebre vacunes s'haurà de fer púbilc

Andorra la VellaL’Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), dependent del Ministeri espanyol de Sanitat, haurà d’entregar una còpia completa del conveni signat amb Andorra per a revendre 30.000 dosis de la vacuna de BioNTech/*Pfizer. També haurà de presentar qualsevol altre acord amb altres països per a revendre o donar vacunes contra la COVID-19 i la informació sobre el preu que s’anava a pagar a Espanya per aquestes vacunes.

L’AEMPS va denegar l’accés a la informació quan se li va demanar al·legant que la seva publicació podia “vulnerar l’obligació de secret requerit en els processos de presa de decisió i afectar el superior interès de protecció de les relacions exteriors”. Una sentència judicial obliga al fet que s’especifiqui com era l’acord amb Andorra i es proporcioni la documentació corresponent.