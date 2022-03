L'ACU proposa diferenciar entre turistes i residents perquè els segons paguin menys per la benzina

Andorra la VellaEl Govern incrementarà la subvenció del preu dels carburants per a camioners i taxistes però no per a la resta de la població, perquè considera que el marge de competitivitat amb els països de l'entorn continua essent beneficiós pels residents al país. També recorden que aproximadament tres quartes parts del combustible que es ven a Andorra correspon als turistes. Des de l'Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris proposen solucions alternatives per “cuidar” les butxaques dels residents. “Solucions n'hi ha, però falta voluntat política i ganes de fer les coses”, explica el president de l'ens, Lluís Ferreria, qui proposa, si el que es vol és mantenir els preus competitius per als turistes, que els residents al país es beneficiïn d'una rebaixa del preu dels carburants. Com? “Doncs ensenyant el passaport o la targeta de residència a l'hora de pagar la benzina o el gasoil”.

Ferreira també considera que aplicar més descomptes a transportistes i taxistes genera un greuge comparatiu amb altres col·lectius, com el dels comercials. “La mesura de Govern torna a deixar de banda les famílies, primer cal pensar que se'n beneficiaran els transportistes, que pagaran menys quan són els que més contaminen però, i els comercials o els autònoms que necessiten el cotxe per treballar? Tenim una flota de comercials que es passen el dia als vehicles, i això passa factura a les empreses, que són les que es fan càrrec d'aquest increment de costos. I pels autònoms, tres quarts del mateix”.

“Al ciutadà de carrer se'ns està ajuntant tot. Si sumes lloguer, més calefacció, més benzina... la pregunta és: senyors de govern, de què mengem?”, qüestiona Ferreira. Des de l'ACU van proposar ajornar la taxa verda associada als hidrocarburs, que s'aplica de manera generalitzada des del gener, durant un any. Van recollir 13.000 signatures que ho sol·licitaven. “Demanàvem que es posposés fins que es veiés per on anava l'economia, que esperessin que passés la pandèmia, però no ens han fet ni cas... i ara se'ns ha ajuntat la taxa verda, més les crisis de la pandèmia i la de Ucraïna”. De fet, consideren que si es rebaixés la taxa sobre els hidrocarburs tampoc seria un problema perquè si els turistes gasten més per omplir els dipòsits això acabarà repercutint positivament en el país”.