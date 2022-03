El Govern no planteja subvencionar el preu dels carburants per a la població general

Andorra la VellaEl Govern no planteja subvencionar el preu dels carburants per a la població general perquè considera que el marge de competitivitat amb els països de l'entorn continua essent beneficiós pels residents al país. Aquest ha estat l'argument amb el qual el titular de la cartera de Finances i portaveu, Eric Jover, ha asseverat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la inacció de l'executiu envers l'increment del cost per litre dels carburants per als ciutadans. Tanmateix, tal com va avançar dilluns passat el cap de Govern, Xavier Espot, l'administració pública incrementarà en sis cèntims la devolució per litre de carburant als transportistes i, com a novetat, als taxistes, ja que es consideren els sectors més afectats pel creixement de preu dels hidrocarburs.

(Seguirà ampliació)