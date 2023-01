L'ampliació de l'UdA estarà enllestida en dos anys

Sant Julià de LòriaLa Universitat d'Andorra (UdA) disposarà de nous espais a l'antiga Fàbrica Reig a partir del curs 2025-2026. Després del contracte signat aquest dimarts entre la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i Marta Ribas, propietària de l'edifici, el Govern tirarà endavant unes obres d'ampliació que es preveuen començar a la tardor i que s'allargaran durant dos anys.

Des de l'executiu s'ha recordat que aquesta és una obra que s'impulsarà per donar resposta al creixement del centre educatiu experimentat durant els darrers anys, el qual ha provocat que "les instal·lacions hagin quedat petites" i sigui necessari disposar d'una zona propera a la universitat que s'emprarà per a ubicar-hi més aules i diferents espais adreçats a la investigació i la recerca.

Així doncs, el contracte signat entre el ministeri i la propietat tindrà una durada de 35 anys prorrogables i preveu un preu d'arrendament inicial de 6 euros/m2. El text també estipula una carència de la renda del 100% els dos primers anys i del 50% el tercer any. A més, Vilarrubla ha explicat que l'edifici durà el nom d'Òscar Ribas Reig i permetrà així contribuir en la memòria d'un polític clau per a l'evolució del país. Malgrat les obres de reforma de l'espai interior, el Govern s'ha compromès a mantenir la façana amb l'estètica actual.

Durant el seu discurs, la ministra d'Educació també ha recordat l'aposta del Govern pel que fa al sector educatiu i, en concret, en relació amb l'UdA. De fet, ha apuntat que ja el 2022 es va aprovar un pressupost extraordinari de sis milions d'euros per a aquesta actuació. Així mateix, ha dit que la idea és que durant els primers mesos d'aquest 2023 ja es pugui fer la redacció del projecte i la convocatòria del concurs per tal d'iniciar les obres passat l'estiu.

Per la seva banda, el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, s'ha mostrat "molt content" de donar impuls a aquest projecte perquè "és una reivindicació de fa molt temps que hem treballat conjuntament amb el Govern". Tot i que la pandèmia ha endarrerit la seva posada en marxa, ha indicat que l'actuació arribarà "en un moment idoni", ja que l'UdA es troba en un moment en el qual se li ha incrementat el pressupost i també ha crescut notablement en el nombre d'estudiants i de titulacions. "La veritat és que tenim per endavant molts projectes que volem desenvolupar en els propers anys i, realment, ens feia falta aquest espai per tirar-los endavant amb garanties", ha afegit. Nicolau també s'ha mostrat més optimista que la ministra quant a terminis, ja que des del seu punt de vista les noves instal·lacions podrien estar ja operatives de cara al curs 2024-2025.

Actualment, l'UdA compta amb uns 700 estudiants de formació reglada i entre 1.000 i 1.500 de formació continuada. A més, la previsió és que la xifra d'estudiants de formació reglada pugui doblar-se en els propers anys i, per això, es fa encara més important la necessitat d'ampliar el centre.

Lligat a aquest aspecte, el rector de la universitat ha aprofitat per reclamar la residència universitària, una infraestructura "totalment indispensable" per donar cabuda als estudiants i per permetre el creixement de sectors com la recerca i la innovació. Malgrat les divergències en la ubicació de l'edifici, Nicolau ha recordat que "hi ha hagut força interès per part dels privats" i, per tant, s'ha mostrat convençut que la "iniciativa privada" l'acabarà tirant endavant a la parròquia.