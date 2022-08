L'àrea funcional Andorra-Pirineus, l'eix central de la 35a Diada Andorrana a l'UCE

EncampL'àrea funcional Andorra-Pirineus serà la temàtica que centrarà la 35a Diada andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), un esdeveniment que tindrà lloc el proper 20 d'agost, com és habitual, a Prada de Conflent. Així doncs, tal com ha explicat aquest dimecres la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, l'objectiu és "tractar tota la cooperació que es va fent" i posar en relleu els projectes actualment en marxa en l'àrea que la Unió Europea, a través del programa Poctefa, inclou el Principat. "Pensem que juntament amb l'acord d'associació que s'està negociant amb la UE, -la diada- ens ajudarà a poder obtenir més recursos per poder fer més projectes amb els territoris veïns", ha afegit.

La jornada s'estructurarà en 24 ponències presencials repartides al llarg de tot el dia i altres 6 no presencials. Totes elles quedaran recollides en el llibre que tradicionalment la SAC, conjuntament amb el Govern i FEDA, elabora cada any. D'aquesta manera, al llarg del dia es podrà gaudir de les ponències que faran personalitats d'Andorra, Catalunya i França com l'exalcalde de la Seu d'Urgell i exsenador, Joan Ganyet, el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, el president del CCI Pyrénées Orientales, Laurent Gauze, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, l'alcalde de Sort, Baldo Farré o l'alcalde d'Ax-les-Thermes, Dominique Fourcade, entre d'altres. Així mateix, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, oferirà la ponència 'L'àrea funcional de muntanya de l'est dels Pirineus: un nou instrument de cooperació transfronterera'.

Cada ponent disposarà d'un termini de 15 minuts per a la seva xerrada. Així, tal com ha assenyalat Mach, "el que ens interessa és trobar-nos allà perquè els ponents puguin parlar entre ells i això ajudi al fet que surtin nous projectes per fer plegats". "Pensem que és una ocasió per anar a escoltar, però també per poder intercanviar opinions amb aquestes persones que no sempre tenim a mà i que a Prada estaran totes reunits en una mateixa sala", ha dit. De cara a la participació de públic, però, ha indicat que és necessari reservar plaça prèviament.

Durant la presentació de la temàtica de la jornada, a més, també s'ha aprofitat per presentar el llibre que recull les ponències de l'any passat, una edició en què la Universitat d'Estiu va girar al voltant dels boscos d'Andorra. De fet, la presidenta de la SAC ha recordat que aquesta temàtica ja s'havia tractat en publicacions anteriors dels anys 70 i 80 a través de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) "i pensàvem que era un bon moment per tornar a tractar-ho més exhaustivament i des de l'actualitat".

En aquest sentit, ha destacat que "l'emergència climàtica fa que els arbres tinguin estrès hídric", per la qual cosa ha manifestat la importància de "fixar la nostra atenció per cuidar-los millor". És per això que en la publicació, que aviat es podrà consultar en format digital a través de les planes web de la SAC i de l'IEA, hi ha 24 ponències que abasten temes "molt tècnics" que van des de la prevenció de riscos naturals amb els corredors de fauna, fins a l'aprofitament de la biomassa, la gestió dels boscos al Principat, els perills als quals estan sotmesos, els usos del bosc o la influència de les zones naturals en la salut de les persones.

Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha volgut adreçar unes paraules de reconeixement a la SAC per la divulgació de temàtiques andorranes fora del seu territori i ha recordat que la parapública ja fa més de 10 anys que no només participa en la diada, "sinó que també patrocinem la publicació del llibre". De fet, ha dit que els exemplars tenen com a objectiu recollir tot el treball fet prèviament pels ponents "perquè quedi constància".