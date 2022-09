L'escola andorrana defensa que el centre és un espai formal i treu força a la polèmica

Andorra la Vella"Crec que tota la societat hem de reflexionar una mica i tenir clar i saber quin és el sentit comú a qualsevol lloc que et trobis, si estàs en una església saps com has d'anar vestit, si estàs a una discoteca també i si estàs amb una escola, evidentment, també, i aquí ens hi posarem durs perquè hem de ser d'aquesta manera". Amb aquestes paraules, la directora de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, Olga Moreno, ha defensat l'actualització del codi de vestimenta del centre educatiu, a la qual, tal com ha asseverat, li donen suport més del 90% de les famílies i que, en cap cas, "té un sentit repressiu", ans al contrari, és una normativa "totalment de convivència en un espai formal com és l'escola, on adults i joves hem de complir per conviure amb el respecte més gran".

En aquest sentit, ha recordat que la protesta protagonitzada pels alumnes de tercer i quart dimecres de la setmana passada, "va ser molt reduïda", destacant que l'ambient al centre educatiu és de calma i tranquil·litat, al contrari del que s'ha pogut transmetre els darrers dies. "Crec que ha estat més el que s'ha vist de portes en fora, una falta de disciplina i ordre a l'escola, però de portes en dins la situació és totalment diferent", ha indicat. Moreno ha detallat l'actualització del codi, que només incorpora dues novetats, la prohibició dels pantalons curts que es vegin les natges i dels tops molt escotats, a banda de recordar de la utilització de gorres dintres les instal·lacions, exposant que aquesta es va dur a terme a finals de l'any passat perquè van considerar que l'escola "no és un espai lúdic" on poder anar vestit com es vol, sinó "formal".

A més, ha posat en relleu que el que marca la normativa "no té res a veure amb el post a xarxes que van fer els alumnes", ja que el nou text no prohibeix ni els pantalons curts, ni els vestits, ni les faldilles, ni els malles estrets, "ni de bon tros", i ha ressaltat que és la mateixa per tots els centres escolars de segona ensenyança del país, fins i tot per batxillerat a la Margineda. I ha fet el punt sobre, les arracades, apuntant que els joves poden portar-ne amb forma de creu perquè "no les hem retirat, estan de moda i la veritat és que els hi queda fantàstic".

Entrant al detall sobre la polèmica, la directora ha explicat que es va començar a donar dilluns de la setmana passada, motiu pel qual van convocar a tots els delegats i subdelegats dels cursos per posar en comú les idees i que entenguessin que el nou codi "té un significat darrere", afegint que també s'ha enviat una carta a les famílies perquè coneguin de primera mà els canvis i el motiu pel qual es va decidir modificar-la. Quant a la protesta, que, segons ha indicat, va estar protagonitzada per un grup "molt reduït d'estudiants", ha exposat que es va dur a terme, potser, "perquè no van sentir allò que volien escolar, que podien venir com volguessin, i per això es van enfadar i van convocar la plantada". Finalment, ha afirmat que la situació al centre està normalitzada des de dijous de la setmana passada.