L'Europol i el Cos de Policia cooperaran

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana la signatura de l'acord de treball per establir relacions de cooperació entre la policia i l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Policial (Europol). L'objectiu de l'acord és establir relacions de cooperació entre l'Europol i el Cos de Policia en la prevenció i la lluita contra la delinqüència greu que afecti dos o més estats, el terrorisme i les formes de delinqüència que afectin un interès comú cobert per una política de la UE.

La cooperació pot incloure, en particular, l'intercanvi de coneixements especialitzats, informes generals de situació, resultats d'anàlisi estratègica, informació sobre procediments d'investigació criminal, informació sobre mètodes de prevenció de delictes, participació en activitats de formació, així com la prestació d'assessorament i suport en investigacions penals individuals.

Així mateix, l'acord contribuirà a implementar de manera efectiva i eficient les disposicions de l'acord monetari entre Andorra i la UE. Europol és l'agència de la UE encarregada de facilitar l'intercanvi d'informació entre les policies que tinguin un interès conjunt en una investigació determinada. L'agència es nodreix de les informacions aportades pels països membres, i d'investigacions en curs que puguin tenir un lligam amb l'exterior.