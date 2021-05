L'executiu preveu iniciar la setmana venint el programa psicològic per la Covid-19

Andorra la VellaEl Govern ha creat un programa específic d'atenció psicològica en el marc de la Covid-19 per a totes aquelles persones de més de sis anys que hagin patit la malaltia, que hagin tingut un procés de dol relacionat amb el virus o que s'hagin vist greument afectades per les mesures derivades de la pandèmia, tant des de l'àmbit sanitari, com social, educatiu o econòmic. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha comentat que el programa consta de vuit sessions d'ajuda psicològica, i des del Govern hi destinen un pressupost de 225.000 euros per poder donar resposta a unes 800 persones. El cost d'aquestes sessions seria de 36 euros cada una, i l'administració n'assumirà el 65% i l'usuari el 35% restant, és a dir, 12,60 euros per sessió. Mas també ha comentat que aquestes sessions no s'emmarquen dins de cap conveni amb la CASS i, per tant, no s'inclouen en la seva cartera de serveis. A falta de tancar els convenis individuals amb cada psicòleg, des de l'executiu preveuen que el programa es pugui engegar a inicis de la setmana vinent.

Mas ha comentat que han preferit establir convenis amb cada psicòleg "perquè ens ha semblat que era un sistema més operatiu", però ha assegurat que el programa s'ha desenvolupat estretament amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra i per aquest motiu ha agraït la seva col·laboració. D'aquesta manera, al llarg d'aquesta setmana "es podran fer els convenis" i un cop estiguin els professionals adherits al programa, es podrà fer la inscripció formal a partir del dilluns. Per aquest motiu encara no hi ha cap psicòleg adherit al programa, però "ens consta que un volum elevat de psicòlegs s'hi volen apuntar", ha indicat Mas.

Aquestes vuit sessions estaran dividides en una sessió d'avaluació inicial, sis sessions d'intervenció i una sessió d'avaluació final. La secretària d'Estat de Salut ha manifestat que en el marc inicial s'ha limitat aquest programa a vuit sessions perquè "voldríem que el màxim de persones poguessin tenir accés al programa", però ha avançat que en casos excepcionals i sempre que ho indiqués el criteri clínic, aquestes sessions es podrien allargar. Per altra banda, les sessions no seran considerades com un programa tancat i l'usuari el podrà abandonar en qualsevol moment.

Hi ha tres circuits per poder accedir al programa: a través del metge referent, d'un psicopedagog de l'escola o d'un treballador social. En el primer cas, la derivació al psicòleg la vehicula el metge referent o un psiquiatre del país. De fet, Mas ha indicat que en el cas que un psicòleg privat detecti aquest impacte de la Covid-19 en el pacient, aquest l'haurà de derivar al metge referent per poder accedir al programa i "la sessió inicial quedaria exclosa" en aquest supòsit.

Aquest projecte s'ha treballat de forma transversal amb el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i amb el ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. Per aquest motiu, els psicopedagogs poden fer una derivació directa sense passar pel metge referent a aquest programa específic. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que els professionals escolars poden detectar conductes en els alumnes que apuntin cap a una afectació psicològica. "Aquest programa se suma a altres iniciatives de prevenció que es duen a terme a les escoles", ha comentat Vilarrubla, afegint que les tutories ja s'han adaptat per donar un millor acompanyament als alumnes i que ja s'han fet formacions i càpsules de benestar pels docents sobre "com gestionar les emocions i les frustracions i sobre com acompanyar els alumnes". De fet, la ministra ha indicat que detecten més afectacions "en adolescents i en el jovent que són els que necessiten una vida social més activa", i ha confirmat que han tingut un increment de feina amb joves que mai abans havien requerit l'atenció del psicopedagog.

D'altra banda, també es pot accedir al programa a través d'un treballador social de primària, els quals poden fer una derivació al metge referent. El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha manifestat que el projecte és "una capa més per continuar acompanyant la ciutadania", remarcant que aquestes afectacions psicològiques es poden donar tant en la gent gran que ha patit l'aïllament, en els joves que han vist truncades les seves expectatives, o a la població en general per situacions econòmiques. A més, el programa preveu que els usuaris dels serveis socials que ho requereixin "podran ser beneficiaris de la cobertura econòmica total amb un ajut per contribuir a atendre necessitats específiques perquè ningú es quedi al marge i que la situació econòmica no sigui un impediment", ha indicat Filloy.

Per tal d'avaluar el programa, es farà una anàlisi de la diferència entre la puntuació inicial i la final dels diferents tests, s'analitzarà la taxa de finalització o d'abandonament del tractament i també es farà una enquesta de satisfacció anònima dels usuaris.