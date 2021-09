L'Hospital complementarà la plaça de Braus com a centre de vacunació

Andorra la VellaLa secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha indicat que fins aquest dilluns s'havien administrat un total de 103.595 vaccins, dels quals 53.485 corresponen a primeres dosis, 49.892 a segones i 218 a terceres. En aquest sentit, ha assenyalat que durant aquest divendres s'ha reactivat la inoculació i s'han administrat vaccins de Moderna i AstraZeneca en primera dosi. Fins avui dia el Principat té un 77,9% de la població vacunable amb una primera vacuna administrada i un 74,5% amb la segona.

Mas ha comentat que el fet de tenir un 75% de la població major de 16 anys amb la pauta completa de vacunació "és una molt bona xifra", tot i que ha assegurat que des del Govern se seguirà incentivant l'adhesió dels ciutadans a la plataforma per rebre el vaccí, la qual ha asserit que "s'ha alentit".

Respecte a la inoculació de terceres dosis, la secretària d'Estat ha recordat que es van administrar als residents als centres sociosanitaris i a les persones immunodeprimides, trasplantades o que estiguin rebent diàlisi, tot manifestant que des del ministeri de Salut no descarten la possibilitat d'ampliar la inoculació de la tercera dosi a més col·lectius vulnerables, sense concretar quins podrien ser.

Altrament, Mas ha comparegut davant els mitjans de comunicació per informar que a partir de la setmana que ve s'administraran vaccins al centre de vacunació de la plaça de Braus i a l'hospital de Meritxell, depenent del nombre de persones cites per rebre la fórmula farmacològica per combatre la pandèmia. D'aquesta manera, ha explicat que el centre mèdic té capacitat per administrar fins a 200 dosis diàries, motiu pel qual les jornades en les quals se superi aquest topall de persones s'activarà el centre de vacunació, però en els dies que es mantingui aquest nombre s'adreçaran a l'hospital. "Serà especialment important que ens fixem on ens citen per posar la vacuna perquè pot ser que sigui a la plaça de Braus o al centre de dia de l'hospital", ha posat en relleu.

La secretària d'Estat també ha fet esment a la inoculació de la segona dosi als joves d'entre 12 i 15 anys, les quals estaven programades pel 7 d'octubre, ha notificat que des del ministeri "hem proposat una altra data", dissabte 9 d'octubre, per aquelles persones que tinguin dificultats per venir a vacunar-se entre setmana. Les famílies interessades a canviar la cita han de trucar al 775019 i informar-ho. Quant al nombre de ciutadans inscrits a la plataforma d'aquesta franja d'edat, ha especificat que fins al moment hi ha 1.464 joves apuntats, la majoria dels quals "han rebut la primera dosi de la vacuna".

Obertura de l'oci nocturn

D'altra banda, Mas ha posat de manifest que Salut està acabant de treballar els protocols necessaris per habilitar l'obertura de l'oci nocturn i començar aquest mes d'octubre les proves pilot. En aquest sentit, tot i que no ha pogut donar més detalls sobre la reactivació de l'activitat, ha afirmat que la voluntat del ministeri és començar l'estudi de les proves pilots a partir de divendres vinent, dia 1 d'octubre, "però no ho podem garantir" i ha exposat que de cara a la setmana vinent hi podria haver més detalls. "No puc informar de cap novetat al respecte, ja que ens queden alguns serrells per resoldre, però estem treballant conjuntament amb el mateix sector i sabem que tots en tenim moltes ganes", ha asseverat.