L'hospital va ingressar una mitjana de 18 pacients per dia durant l'any passat

Andorra la VellaEl personal mèdic de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell va rebre 6.520 ingressos en tot l'any passat, a una ràtio de gairebé 18 pacients hospitalitzats per dia. Una ocupació de llits convencionals del 76% i amb una estada mitjana d'entre 5 i 6 dies. Són dades que formen part de l'activitat assistencial de la memòria del 2020 que ha difós aquest dimarts el SAAS i que reflecteixen la duresa de les condicions amb les que ha hagut de treballar el personal sanitari.

Hi ha més dades, perquè durant l'any passat hi va haver també activitat no relacionada amb la pandèmia. Activitat quirúrgica: 2.800 intervencions amb ingrés, activitat obstètrica: 490 parts i més de 28.000 pacients visitats d'urgència.

Hi ha una part del volum de feina provocada pel SARS-CoV-2 que també és quantificable, com per exemple els 635 ingressos: 482 a planta d'hospitalització i 153 a l'espai habilitat al Cedre, amb una mitjana d'ocupació de 28 llits. Des del SAAS han donat, durant aquest 2020, 61 altes provinents de la Unitat de Cures Intensives (UCI), amb una estada mitjana de 29 dies i una taxa de mortalitat del 31%.

Memòria del SAAS del 2020

Tal com exposen a la memòria, a causa de les necessitats per la pandèmia, entre els mesos de març i maig es van incrementar els llits UCI fins a 27 (Crítics Servei de Cures Intensives, 12; Hospital de dia, 10 i Reanimació, 5). Es va arribar a una ocupació màxima de 19 llits UCI. Pel que fa als llits d’hospitalització es va arribar a una ocupació màxima de 65 llits dedicats a la Covid-19.

Uns índex d'ocupació que queden, de moment, en el passat. La situació avui, per efecte de la vacunació, ha millorat i, segons dades d'aquest mateix dimarts, a l'hospital hi ha ingressades per Covid 10 persones a planta i tres a l'UCI, una de les quals requereix de ventilació mecànica.