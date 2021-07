A l'oci nocturn se li fa de dia

Andorra la VellaMalgrat l'anunci de diverses reunions entre les parts -representants del Govern i de l'oci nocturn andorrà- els únics missatges oficials que s'acaben difonent són els d'allargament de les ajudes públiques -ERTO i lloguer- a aquest sector, que fa més d'un any que té la persiana abaixada. Pubs i discoteques continuen tancades i la variant delta del Sars-Cov-2, que ja ha fet cap al Principat i que és la responsable de l'increment de contagis a Europa en aquest inici d'estiu, amenaça amb perllongar la inactivitat nocturna.

A l'Estat veí del sud, les autoritats van pactar amb el sector uns protocols que, després de l'èxit d'un parell de proves pilot, van tirar endavant i van servir perquè aquests locals obrissin, des del passat 21 de juny. Però les coses no han evolucionat de manera positiva i els contagis entre la població més jove ja han tingut conseqüències.

L'oci nocturn no vol pagar els plats trencats de l'increment de contagis de covid que afecta de manera molt particular el jovent. Per això, algunes discoteques catalanes, després de constatar que amb les mesures actuals els és "impossible" garantir que són espais d'oci "segurs", han optat per abaixar la persiana. Així ho han fet, per exemple, els dos locals en actiu del grup Arena, que en un comunicat ha lamentat aquesta "impossibilitat" de blindar-se com a espai segur si no s'implementen noves mesures com a possibilitat de limitar l'entada a qui acrediti tenir un test d'antígens negatiu o fins que la campanya de vacunació no estigui més avançada.

No són els únics que han decidit fer aquest pas, segons informa per a l'ARA, Maria Ortega, també han tancat de manera preventiva espais com la carpa Titus de Badalona, que assegura que, tenint en compte l'evolució de la pandèmia, es veu "amb l'obligació moral" de tancar. Els responsables del local remarquen que els és "molt complicat" treballar havent de garantir que tothom compleix les pautes. Locals com Cocoa i La Milonga, a Mataró, o Quedequé, a Montblanc, han pres la mateixa decisió.

Des de la patronal catalana de l'oci nocturn, Fecasarm, defensen que els tancaments preventius s'han acordat per "responsabilitat" i llancen un avís al departament de Salut: "Si desapareix de manera gradual l'oferta legal, pujarà la il·legal i creixeran els contagis", defensa Joaquim Boada, secretari general de l'entitat, en declaracions a l'ARA. Considera que el degoteig de tancaments hauria de "fer reaccionar" el Govern per introduir canvis en els protocols i permetre que els locals només autoritzin entrada qui porti un test negatiu. Assegura que les discoteques podrien mitigar el cost de la prova amb ofertes en consumicions o en el preu de l'entrada i que és "l'única forma" de garantir que tothom que hi entra pot estar "segur" de no contagiar o ser contagiat.

Les discoteques catalanes poden obrir des del 21 de juny, quinze mesos després del seu tancament per la pandèmia, amb registre de clients, mascareta obligatòria sempre que no s'estigui bevent, prohibició de consumir a la pista i l'aforament limitat, entre altres mesures. Locals com ara la discoteca Arena de Blanes o la Sala Razzmatazz de Barcelona de moment han optat per no reobrir i la sala Apolo ho ha fet aquest dijous, amb mesures de seguretat.