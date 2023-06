L''Stabat Mater' de Pergolesi, un "tret de sortida de luxe" al primer Clàssicand

Andorra la VellaL''Stabat Mater' de Pergolesi ha servit aquest divendres per donar el tret de sortida al festival Clàssicand. Un "tret de sortida de luxe" en paraules del director artístic de la cita, Joan Anton Rechi, que ha posat en relleu que el públic hagi pogut gaudir "d'una de les peces més impressionants de la música sacra" i que això hagi estat una "bona oportunitat" de presentar el festival de la mà de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), la soprano Carmela Remigio i el mezzo Asude Karayvus.

A més, Rechi ha emfasitzat que aquesta arrencada al festival, hagi tingut lloc en un "marc impressionant" com és la plaça del Consell General i amb una escenografia molt especial i creada per a l'ocasió.

Aquest primer cap de setmana del Clàssicand es completarà amb un altre dels plats forts, 'Viure/Morir' una reflexió sobre la vida i la mort inspirada en textos de Delphine Horvilleur i que farà pujar dalt l'escenari l'actriu Ariadna Gil que estarà acompanyada de Lise de la Salle al piano i Xavier de Maistre a l'arpa, que s'encarregaran de l'acompanyament musical amb clàssics del repertori francès. Rechi ha valorat que es tracta d'una "cosa molt especial i preciosa, al voltant de la mort, per ajudar-nos a viure millor i ser conscients que la vida és meravellosa". I diumenge un dels primers actes populars amb els quals s'ha volgut completar el programa, la projecció del film 'Jurassic Park' amb la música en directe de l'Orquestra del reino de Aragón. La cita serà al parc Central a les vuit del vespre i l'entrada serà gratuïta. En aquest sentit, el director artístic ha destacat que aquests actes més populars han de servir per "fer partícip a tot el país de què és el festival". De fet, ha emfasitzat que esperen que els actes comptin amb molta gent i que la cita sigui "una celebració".

El festival tot just comença a caminar i Rechi manifesta que es necessitarà un temps per "consolidar-se, per posicionar-se". "És la primera edició i l'hem fet amb molta il·lusió i esperem trobar el nostre lloc en aquest calendari de festivals", ha valorat. "Estem tots molt il·lusionats i amb perspectives de futur per presentar pròximes edicions que interessin al públic d'Andorra, que interessin també al públic de fora, que ens puguem consolidar com a destinació turística i estem amb molta il·lusió i amb moltes ganes totes les parts", ha afegit. De fet, ha subratllat que tots els impulsors: Andorra Turisme, el ministeri de Cultura, els comuns d'Andorra la Vella i Ordino, Creand i MoraBanc tinguin "la mateixa visió" i que hagi estat possible que "per primera vegada" tothom s'hagi "posat d'acord al voltant d'una iniciativa popular tan important" i ha conclòs que això "és un motiu de celebració". "A mi m'agrada dir que festival està lligat amb festa i que això s'ha de convertir en la gran festa de la música a Andorra", ha sentenciat.

Després de les propostes d'aquest cap de setmana, la setmana vinent el Clàssicand arrencarà dijous 8 de juny a les 21 hores amb el recital per la pau del tenor Valentin Dityuk i Maria Nikitin al piano. Serà als jardins de Ràdio Andorra.

Divendres 9 de juny l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino acollirà el recital d'Anita Rachvelishvili. Després del seu pas pel Metropolitan de Nova York, l'òpera de Viena o l'Scala de Milà, la mezzosoprano georgiana interpretarà alguns dels grans personatges del repertori francès, amb obres de Bizet, Saint-Saëns i Gounod, entre altres.

Dissabte 10 de juny serà el dia dedicat a la dansa amb diversos passis gratuïts a la cruïlla entre l'avinguda Meritxell i Riberaygua d'Andorra la Vella de l'espectacle 'Touch' de Yoann Bourgeois Company. I a la nit serà el torn de la companyia Vertigo que presentarà 'Makom' al Centre de congressos d'Andorra la Vella.

El primer Clàssicand es clourà el diumenge 11 de juny a les 21 hores amb 'Benny Benack III: The Juliet Letters'. Serà a la plaça del Consell General.

De manera paral·lela, el festival inclou també artistes andorrans i així, Míriam Manubens actuarà diumenge a les dotze del migdia a l'església parroquial d'Ordino i el diumenge 11 de juny la Jove Companyia Nacional de Dansa d'Andorra (Jo Dansa) oferirà 'La Jove revolució' a la cruïlla entre l'avinguda Meritxell i Riberaygua d'Andorra la Vella.