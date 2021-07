Sant Julià de LòriaDurant cinc minuts han estat repicant les campanes de Sant Julià i Sant Germà; la que hi ha al capdamunt de l'església parroquial i les de l'antic campanar, testimoni de pedra de les moltes festes majors que s'han celebrat a la parròquia. A les 17.59 hores d'aquest dissabte, mossèn Pepe Chisvert ha sortit del seu despatx -després d'una visita llampec a la Seu d'Urgell-, ha travessat el carrer amb pas ferm, i s'ha dirigit a la sagristia per premer el botó que activa el mecanisme per moure les campanes. "Això de pujar al campanar ja fa anys que no ho fem. Avui en dia, la tecnologia ens fa la feina més fàcil", ha exclamat. Modernitat i tradició es mesclen en un acte tan simbòlic com aquest, el repic de campanes de la vila que anuncia la Festa Major. "Forma part del programa de cada any, és un 'toc de poble', no només quan hi ha un foc o passa alguna cosa greu, també és una crida a l'alegria, a què els lauredians celebrin la seva festa", ha explicat el mossèn.

Els lauredians són cridats a la Festa Major amb el repic de campanes

La missa habitual de la parròquia, que se celebra a les 19.30 hores, s'ha vestit de gala amb el cor de Nostra Senyora de Fàtima de la Massana. Aquest diumenge es durà a terme l’ofici solemne a les 10.30 hores i en la qual seran presents totes les autoritats comunals. Per a l'ocasió, la cerimònia estarà cantada per la Cobla Vents de Riella.

Diumenge de Festa Major

Les activitats continuaran fins al dimarts 27 de juliol. Per a aquest diumenge hi ha prevista, a les 12.15 hores, la ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella, cantada i ballada de la sardana ‘Dansaires Andorrans’ amb la Coral Rocafort i l’Esbart Laurèdia, acompanyats per la Cobla Vents de Riella i Exhibició de la colla Sardanista Estol-Espígol a la plaça Major. A les 19 hores, es farà l’espectacle infantil ‘Cançons de plaça i cantonada’ amb la companyia El Dit al Nas a la plaça del Solà, i a les 21.15, per als més grans, concert jove amb DJ Garden a la Cala Laurediana.