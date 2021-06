La llista de mesures permeses des d'aquest dijous: us de mascaretes, bufets lliures, fumar a les terrasses, reunions de treball, activitats escolars...

Andorra la Vella“Hem decidit alleugerir algunes de les mesures decretades per minimitzar la propagació del Sars-Cov-2: a partir d'aquest dijous, s'aixeca l'obligatorietat de dur mascareta en espais oberts i via pública. Però s'haurà de dur a la butxaca, a la bossa de mà, o on sigui, per si acaba havent aglomeració i no es pot mantenir la distància de seguretat”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. La mesura inclou les terrasses dels bars i restaurants, on es permetrà de nou tornar a fumar. “Que no sigui obligatori no vol dir que si estàs en situació de vulnerabilitat, te la posis”, ha afegit el ministre.

També es permet anar sense mascareta a reunions de treball a les persones que estiguin immunitzades, i en activitats escolars i extraescolars a l'aire lliure.

En establiments de restauració, bars i cafeteries, s'augmenta de 8 a 10 el nombre màxim de persones que poden aplegar-se per taula en terrasses. En interiors, la xifra s'incrementa de 6 a 8 persones. Benazet també ha anunciat la finalització d'una mesura que feia mesos que la restauració, sobretot l'hotelera, demanava: es permet el bufet en modalitat autoservei sempre que es compleixin les mesures de neteja i control. I s'elimina la prohibició de fumar a espais habilitats i terrasses.

Als gimnasos i equipaments esportius, s'amplia a 8 el nombre de persones permeses per classe, sense comptar el monitor. En cas d'espai suficient, es poden acollir diferents agrupacions de 8 persones sense interacció entre elles i amb una distància de 64 metres a l'exterior i de 6 a l'interior.

Finalment, en els esdeveniments esportius, es permet l'organització de competicions i esdeveniments per a totes les edats. I s'amplia l'aforament perès al 70% de la capacitat a l'exterior, i del 50% a l'interior dels recintes.

"Hi haurà festes majors"

“Hi haurà festes majors. Estem treballant els protocols amb els comuns i encara no puc entrar en detalls, però sí que puc dir que tindrem revetlla de Sant Joan i festes majors”, ha conclòs Martínez Benazet, preguntat per si es podran celebrar festes aquest estiu.

“Recordem que les mesures que hi ha són d'obligatori compliment, perquè la pandèmia no s'ha acabat. Tots els països europeus evolucionen molt bé, però la pandèmia s'ha d'entendre com una situació global”, ha conclòs, amb aquest advertiment, el ministre Benazet.