Sense mascareta al carrer, des d'aquesta mitjanit

Andorra la Vella“S'ha fet una valoració amb altres països i creiem que quan tinguem el 50% de la població vacunable vacunada, tres setmanes després de la segona dosi, es podria treure l'obligatorietat de dur la mascareta posada en espais com la via pública”, manifestava el 3 de maig, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, preguntat per quan considera que es podrien alleugerir mesures restrictives amb la mascareta. Vist que ja es compleix aquest requisit i que les dades d'incidència del SARS-CoV-2 al país van a la baixa des de fa setmanes, el consell de ministres reunit aquest dimecres ha decidit aprovar l'eliminació de l'obligatorietat de dur mascareta en espais oberts.

Aquest dimarts només s'han detectat dos casos nous positius, no hi ha cap ingrés a l'hospital per Covid i fa un mes i mig que no s'ha d'anunciar cap defunció. També continuen davallant els casos actius, que aquest dimarts eren 75, és a dir, sis menys que dilluns. Pel què fa a les vacunes, ja fa dos dies que s'ha iniciat l'administració a la població més jove, d'entre 16 i 30 anys. Fins aquest dimarts s'han posat més de 53.161 dosis, 35.500 en primera administració i 17.500 en segona. Per tot plegat, la reunió setmanal de ministres ha decidit que ja no sigui obligatori dur la mascareta posada en llocs oberts. La mesura s'ha anunciat aquest dimecres a la tarda, durant la roda de premsa posterior a la trobada d'aquest matí i entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit.