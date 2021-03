Els locals d'oci nocturn podran obrir si s'equiparen als bars

Andorra la VellaEl consell de ministres ha anunciat aquest dimecres l'aprovació de l'alleugeriment d'algunes de les mesures decretades per minimitzar la propagació del SARS-CoV-2: una de les més reclamades pel sector de l'hostaleria era equiparar els locals d'oci nocturn als bars, per permetre així la seva obertura. S'ha donat llum verda a aquesta petició i es permetrà que aquests negocis funcionin com a bars, amb el compliment d'algunes condicions, com l'adequació de la llum, la música d'acompanyament, i el servei de begudes i menjar fred. Així doncs, els locals nocturns només podran servir begudes i menjar fred, ja que l'activitat d''snack' o restaurant continua sense estar permesa en aquests espais. La música haurà de ser d'acompanyament, la intensitat lumínica haurà de ser equiparable a l'emprada als bars i no estarà permesa la zona de ball. Per tant, caldrà eliminar la pista, en cas que n'hi hagi, per col·locar-hi taules i cadires.

També s'alleugereixen les mesures a centres hospitalaris i sociosanitaris: tornen les visites. A l'hospital, seran en funció del criteri que vagi adoptant cada dia la direcció del centre. A les residències, es permetran les sortides sense pernoctació a residents vacunats, a les persones que hagin passat la malaltia en un període inferior als sis mesos o que tinguin anticossos de fa menys de tres mesos. Es demanarà un test d'antígens als familiars.

Finalment, a la residència Albó, es permeten les sortides sense pernoctació a residents vacunats que hagin passat la malaltia fa menys de sis mesos o que tinguin anticossos fa menys de tres mesos. També es permetran les sortides amb pernoctació als menors de 16 anys.

En l'àmbit esportiu, amb un protocol de competició treballat per l'entitat esportiva, i que es validi pels ministeris de Salut, Cultura i Esports, es permet el públic amb un aforament màxim del 20% dels espais interiors. En espais exteriors, aquest aforament màxim serà del 40%.

Aquestes mesures són d'entrada en vigor immediata, un cop el BOPA publiqui el decret aquest mateix dimecres al vespre. D'aquí que aquest mateix vespre, un any després, es permeti l'entrada d'un centenar de socis per veure el partit que el BC MoraBanc jugarà al pavelló poliesportiu.