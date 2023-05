En dos mesos s'han jugat uns sis milions d'euros al casino

Andorra la VellaEl centre d’oci integral Unnic ha rebut durant els dos primers mesos d’obertura la visita de 30.000 persones al casino i 25.000 a la resta de les zones d’oci i restauració que hi ha al complex. Un balanç positiu que confirma les previsions d’aquest projecte de país inaugurat el passat 4 de març.

Els espais de joc que major interès han aixecat al Gran Casino d’Andorra són les taules. El pòquer, la ruleta i el Blackjack, per aquest ordre, encapçalen les preferències dels visitants. També la zona de màquines, així com la d’apostes esportives, han registrat un destacat volum de públic que en el seu conjunt ha generat una xifra de joc superior als 5,5 milions d’euros. Aquestes xifres fan que el Gran Casino d’Andorra, en els seus dos primers mesos de funcionament, assoleixi un inici d’activitat “molt per sobre de la mitjana que es registra en l’obertura de casinos similars en altres països”, subratlla Ivan Armengod, director general d’Unnic, que afegeix que “les xifres de joc ens assenyalen que tenim un molt bon recorregut per endavant, sabent que amb el transcurs dels mesos millorarem els ratis d’explotació”.

En l’àrea de restauració, Unnic ha arribat als 22.000 tiquets en el conjunt dels diferents espais gastronòmics: el Red Bar, el Restaurant, el Show dinner, l’Sport’s Bar i a les diferents barres del complex. Val a dir que l’oferta gastronòmica dissenyada pel cuiner, Nazario Cano, guardonat amb una estrella Michelin, ha assolit els objectius que s’havia marcat Unnic des de l’inici.

En l’aparat d’oci i entreteniment, s’han celebrat un total de 80 actuacions en directe entre concerts, recitals, monòlegs, sessions de DJ i altres formats. Per als propers mesos, l’equip d’esdeveniments d’Unnic ha previst una programació que consolidarà l’oferta actual i que s’ha marcat l’objectiu d’augmentar-la amb nous espectacles.

En paral·lel a la programació d’espectacles, Unnic ha iniciat també aquest abril l’organització d’esdeveniments vinculats al món del joc. La primera edició del “Poker Tournament Gran Casino d’Andorra”, el primer torneig de pòquer oficial mai celebrat a Andorra, ha aplegat 223 participants. La cita ha donat el tret de sortida a la programació de tornejos que, al llarg de l’any, se celebraran de manera continuada al Gran Casino d’Andorra.