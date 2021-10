Millora de les dades sanitàries el cap de setmana

Andorra la VellaLes dades de la pandèmia han experimentat una millora durant el cap de setmana. Així, dels 97 casos actius que hi havia divendres es passa als 79 d'aquest dilluns, és a dir, 18 casos menys. I és que des de divendres hi ha hagut més altes, 34, que noves deteccions, setze. D'aquesta manera, la xifra total de casos des que es va declarar la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.307 persones i es registren un total de 15.098 altes.

A hores d'ara no hi ha cap persona ingressada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a la unitat de cures intensives i la xifra de defuncions es manté estable en 130. Pel que fa a la població escolar, hi ha nou aules sota vigilància activa (dues menys que divendres) dues de les quals total i set parcial, i vuit es troben sota vigilància passiva, també dues menys que divendres.

Finalment, des de l'inici del Pla de vacunació ja s'han administrat 105.828 vacunes –54.041 primeres dosis, 51.509 segones i 278 terceres–.