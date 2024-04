El Ministeri de Cultura ofereix places de guies turístics per l'estiu

Andorra la VellaEl Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha publicat un edicte per a la cobertura temporal de diverses places de guia cultural d’estiu, amb una retribució mensual bruta de 1504,37 euros.

Aquestes places, adscrites al Departament de Promoció Cultural, tenen com a missió preservar, estudiar i fomentar el patrimoni cultural d’Andorra, mitjançant la realització de visites als museus, monuments i altres infraestructures històriques del país. Els guies culturals d’estiu donen suport en diverses tasques, com la difusió, realització d’activitats i muntatge d’exposicions. Els períodes de contractació varien segons les places i els horaris establerts. Els interessats han de tenir nacionalitat andorrana o permís de residència i treball, a més d’altres requisits específics. La data límit per presentar sol·licituds és el 9 de maig del 2024.