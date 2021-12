Mor una dona de 89 anys infectada de covid

Andorra la VellaUna dona de 89 anys que estava infectada pel Sars-Cov-2 ha mort durant les darreres hores, segons ha informat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. La difunta s’havia contagiat en el brot de la clínica Sant Vicenç d'Enclar de fa duess setmanes i estava ingressada a la planta Covid habilitada a la residència El Cedre. És la víctima 133 associada a la pandèmia.

El cap de setmana s'ha tancat amb 621 nous positius i els casos actius ja superen els 2.000, concretament n'hi ha 2.052. La xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 18.631, entre les quals, 16.446 persones ja han superat la malaltia. D'altra banda, al llarg del cap de setmana s'han fet 765 proves TMA i 102 tests d'antígens entre l''stop lab' de la plaça de Braus i el del Pas de la Casa durant el dissabte, i 500 TMA i 46 tests d'antígens el diumenge, només a la plaça de Braus.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, el ministre ha informat que en aquests instants hi ha setze persones ingressades a planta i set a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles sota ventilació mecànica, a banda de sis persones més que es troben a la planta Covid del Cedre. Sobre els pacients a l'UCI, dels nou totals que hi ha hagut en aquesta onada, sis són persones no vacunades i tres de vacunades. Entre els vacunats, "a excepció d'un pacient, els altres dos tenien patologies afegides", ha manifestat. En aquest sentit, Benazet ha reiterat que amb les dades que es tenen, "sabem que el període infectiu és més curt" entre els vacunats que entre els no vacunats, i ha afegit que les franges que no estan vacunades, "tenen una circulació del virus i una incidència significativament més elevada". En aquests moments, un 80,9% de la població major de setze anys ha rebut una dosi i un 78,6% ja disposa de la pauta completa. Entre els joves de 12 a 15 anys, un 63,3% ha rebut una dosi i un 57% ja s'ha inoculat amb les dues. Amb tercera dosi, ja s'han administrat un total de 5.838 vacunes. Sobre aquesta tercera dosi, el ministre ha comentat que en cap cas té efectes més tòxics, i simplement, aquelles persones que ja estan immunitzades, quan reben el vaccí poden desenvolupar una reacció més forta. "Això vol dir que millora la immunitat", ha especificat.

Benazet ha remarcat la importància de la vacunació i ha recordat que aquest divendres es van modificar els protocols per quan es detecten casos positius. Amb aquest nou canvi de model a l'hora de traçar, i a causa del fort impacte de la pandèmia, s'ha decidit reforçar amb disset nous traçadors l'oficina Covid. "Si seguíssim el model clàssic de traçat, necessitaríem uns 300 traçadors", ha expressat el ministre, assegurat que havien de canviar de model i adaptar-se als quins tenen molts dels països de l'entorn. Així, amb aquests nous traçadors, la trucada des de l'oficina Covid no pot trigar més de 48 hores i "creiem que amb l'estructura que tenim hem de donar una resposta més eficaç i eficient", ja que la situació actual amb un nombre elevat de positius diaris no permet fer el traçat clàssic que s'estava fent fins ara. Sobre l'oficina Covid, el ministre ha volgut rebatre certes afirmacions declarades pel president del Sipaag, Lluís Anguita. En aquest sentit ha remarcat que no hi ha hagut nepotisme ni contractacions inadequades, i ha detallat els diferents passos que ha seguit des de l'inici de la pandèmia. A més, ha encoratjat a què Anguita acudeixi a l'administració de justícia si considera que s'ha produït alguna situació així.