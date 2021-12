Suspesa parcialment la cirurgia programada per un brot a l’Hospital

Andorra la VellaSalut ha informat aquest dilluns que durant aquesta setmana se suspèn la cirurgia programada per un brot de covid que afecta vuit persones d’infermeria. El brot ha obligat, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha “reorganitzar” l’activitat de l’Hospital de Meritxell, de manera que durant aquesta setmana només es realitzarà la cirurgia major ambulatòria, aquella altra que no es pugui posposar i la que no suposi que el pacient hagi de pernoctar al centre. Salut espera que aquest fet tingui una “afectació petita” perquè el brot i l’aturada de l’activitat coincideix en una setmana de festivitat. “Intentarem que es reprengui la setmana vinent”, ha dit Benazet.

El ministre ha volgut destacar i agrair la feina de tots els treballadors i voluntaris que han passat per l'oficina Covid, així com també la gran tasca que han desenvolupat els professionals de la Salut, els quals estan esgotats pels llargs mesos que porten combatent la pandèmia. En aquest sentit, ha anunciat que s'ha detectat un brot al bloc quirúrgic de l'hospital amb vuit persones d'infermeria positives, el que ha comportat que s'hagi decidit suspendre tota la cirurgia programada, a excepció de la cirurgia major ambulatòria i de la cirurgia urgent o oncològica. "Intentarem que es reprengui durant la setmana vinent", ha expressat el ministre, qui ha declarat que tots els positius del bloc formen part del mateix grup de treball i que pensen el brot va sorgir arran de la transmissió a les escoles, com la majoria dels contagis que s'estan produint.

A més, dels aproximadament 1.200 treballadors del SAAS, actualment hi ha uns 40 positius. D'aquesta manera, amb la incidència actual de la pandèmia, aquest dimarts es reobrirà el Centre Intermedi de Control de l'hospital, que estarà destinat als usuaris que presentin símptomes moderats o greus. L'horari d'obertura serà de dilluns a diumenge entre les 15 i 18 hores i s'hi accedirà a través de l'edifici de consultes externes de l'hospital mitjançant derivació tant del metge referent com del servei d'urgències. Tot i així, amb les noves mesures i protocols que s'han anat prenent en les darreres setmanes, Benazet ha expressat que "en aquests moments estem arribant al punt de saturació de la bossa infectiva" i considera que aviat les corbes s'aplanaran i tornaran a baixar el nombre de casos diaris.

Protocol específic per les persones que no es poden vacunar

Aquesta mateixa setmana l'executiu aprovarà un protocol per a les persones que no es poden vacunar i, per tant, no tenen accés al passaport Covid. Així, Benazet ha informat que s'està treballant en què el metge referent pugui emetre un certificat explicant la situació, el qual haurà de ser corroborat per dos professionals de la salut de la comissió científica. Així, les proves diagnòstiques TMA i de test d'antígens seran gratuïtes per aquest col·lectiu, el qual, és molt petit, ha puntualitzat el ministre, explicant que un grup són les persones que poden presentar reaccions al·lèrgiques importants als components de la vacuna, i l'altre són les persones que tenen plaquetes baixes i que, per tant, poden patir efectes trombòtics.

"No podem modificar el certificat Covid" perquè es tracta d'un consens internacional, ha indicat Benazet, qui també ha assegurat que la utilització d'aquest passaport només és una mesura temporal fins que baixi la pressió de la pandèmia. Així, el ministre ha volgut remarcar que no posaran l'obligatorietat de vacunar-se a ningú, i molt menys als menors. "Si no volen vacunar als nens, ningú els obligarà", ha comentat Benazet, fent referència a la manifestació que hi va haver aquest dissabte contra les vacunes. De fet, ha avançat que la setmana vinent es reunirà, juntament amb experts, amb els representants del grup de pares reticents a les vacunes. Tot i aquesta situació, des del Govern s'assegura que la transmissió del virus s'ha fet en la franja de la població no vacunada.