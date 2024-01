Mor el fotògraf de la Seu Arturo Carné

La Seu d'UrgellEl fotògraf urgellenc Arturo Carné Casanova ha mort aquest divendres, als 77 anys. Al llarg de la seva trajectòria, Carné va retratar una part important de la vida social i les activitats de la Seu d'Urgell i de l'Alt Urgell, incloent esdeveniments com els Jocs Olímpics de 1992 i successos com els aiguats de 1982.

Nascut el 5 de novembre de 1946, Arturo Carné va desenvolupar bona part de la seva trajectòria professional a la Seu. Entre d'altres fites, va ser un dels fotògrafs oficials de la competició de piragüisme d'aigües braves dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, que es va dur a terme al Parc Olímpic del Segre, recinte que en aquell moment s'havia estrenat pocs mesos abans. I prèviament, deu anys enrere, va capturar una part important de les imatges dels tràgics aiguats que van afectar la Seu i l'Alt Urgell. Les fotos que va fer en tots dos moments van tenir una àmplia repercussió, no només a nivell local sinó fins i tot internacional.

A més de treballar a la Seu com a fotògraf professional, Arturo Carné regentava el seu propi negoci familiar de fotografia. Una botiga que havia estat força coneguda, pel fet que estava al començament del carrer Major, al costat de l'actual Espai Ermengol, i perquè també funcionava com a videoclub, perfil d'establiment que va gaudir de molta popularitat al llarg dels anys 80 i 90 i començament de l'actual segle. Des d'aquesta tasca havia preparat al llarg dels anys un gran nombre de reportatges i documents fotogràfics o de vídeo, tant per a particulars com per a institucions o entitats.

Les seves fotografies havien estat incloses en iniciatives culturals diverses com per exemple el llibre Recull Gràfic: La Seu d'Urgell 1879-1974, coordinat per Climent Miró, que es va publicar l'any 2014 en fascicles. El seu fons fotogràfic particular corresponent a Barcelona'92 és custodiat actualment per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, al costat del que van aportar al voltant d'aquest esdeveniment, entre d'altres, l'Ajuntament de la Seu i RàdioSeu. Aquests darrers anys, ja jubilat, Carné havia seguit compartint la seva passió per la fotografia i el disseny a través dels seus perfils a Facebook i a Pinterest, tot retratant indrets i activitats de la ciutat.

La missa funeral per Arturo Carné tindrà lloc aquest dissabte, 13 de gener, a les 4 de la tarda a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. No hi haurà sala de vetlla. L'equip de RàdioSeu s'afegeix al condol per la seva pèrdua.