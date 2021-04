La mortalitat augmenta un 39% mentre la natalitat es manté el 2020

Andorra la VellaL'any 2020 es van comptabilitzar 539 naixements dins de la població resident al Principat, 267 nens i 272 nenes, els mateixos que l'any anterior, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. L’edat mitjana de les mares va ser de 33,58 anys, amb una taxa de fecunditat de 28,84 nadons per 1.000 dones de 15 a 49 anys. L'indicador conjuntural de fecunditat és d’1,02. Aquestes xifres estan basades en les dades de població estimada a 31 de desembre del 2020: 78.015 persones.

El mateix any es van comptabilitzar 419 defuncions de residents, 255 homes i 164 dones, un increment del 39,2% respecte a l’any anterior (301). L’edat mitjana dels difunts va ser de 72,83 anys pels homes i 79,74 anys per les dones, amb una taxa de mortalitat de 5,37 difunts per cada 1.000 habitants. Sens dubte, els morts per coronavirus (125) des de l'inici de la pandèmia el març de l'any passat han fet augmentar aquest indicador.

Durant l’any 2020 es van registrar 226 casaments, 206 civils i 20 eclesiàstics. Per altra banda, van tenir lloc un total de 73 divorcis i 95 separacions, una xifra inferior als dos anys anteriors.