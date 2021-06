Naturlandia comença el trasllat dels primers animals hervíbors a Wild Forest

Sant Julià de LòriaEls deu primers herbívors del parc d'animals de Naturlandia han sortit aquest dimecres al migdia cap al santuari català Wild Forest. Es tracta de tres cérvols, tres cérvols sika i quatre daines que han deixat el país en dos vehicles condicionats per aquests tipus de trasllats. Un grup de veterinaris especialitzats en fauna salvatge s'ha encarregat durant les darreres setmanes de fer el seguiment de l'estat de salut dels exemplars, i aquest dimecres s'han fet càrrec del seu transport, assegurant-se en tot moment el seu benestar. D'aquesta manera, un cop fets tots els tràmits burocràtics pertinents, en els quals s'ha treballat intensament en els darrers dies, els animals han sortit del Principat al voltant de les tres de la tarda. Des de Naturlandia es fa un seguiment acurat del procés, per assegurar-se que l'arribada i acollida es fa amb totes les garanties. En el tot procés han participat quatre veterinaris i un operari tècnic i els cuidadors del parc.

Pel que fa a la nova llar dels animals, la propietària del santuari, Paola Calasanz, va iniciar un 'crowdfunding' (finançament col·lectiu) que aquest dimecres arriba a la seva fi. En total, ha aconseguit recaptar al voltant de 6.500 euros. Naturlandia ha aportat 3.500 euros, que completen la campanya. En relació amb la resta d'herbívors que encara resten al parc (una vintena d'exemplars), se seguirà treballant en el trasllat de la resta d'animals, seguint les recomanacions dels experts veterinaris, informen des del parc.

L'acord del trasllat a aquests nous emplaçaments es veurà materialitzat en les setmanes vinents. No obstant això, no hi ha una data fixada per al seu trasllat, ja que aquest fet depèn de diversos factors externs, com les proves de salut dels animals, els tràmits administratius i la disponibilitat, capacitat o altres circumstàncies amb relació als llocs d'acollida. Pel que fa als animals depredadors, els tràmits segueixen el seu curs, i es podrà fer el trasllat en un breu termini de temps.

El director del parc, Xabier Ajona, ha declarat que tot i que hi ha un sentiment contradictori i estrany "perquè són animals que s'han criat aquí, i tenen un vincle molt fort amb el centre i els seus cuidadors, però, la decisió de traslladar-los a altres emplaçaments, creiem que és la més encertada per als animals". Aquest és el primer pas que es fa des del parc per dibuixar la nova orientació turística, amb la posada en marxa de diferents activitats, totes elles relacionades amb un concepte d'oci a la natura, d'esport i de gastronomia de muntanya.