Nevada abundant al Tarter

Andorra la VellaLa neu està protagonitzant aquests dies i està cobrint d'un mant blanc diferents punts del Principat. Aquest matí, per exemple, el Pas de la Casa s'ha llevat cobert de neu a causa de les nevades del dilluns. Una usuària ha publicat a través de les xarxes un vídeo en el qual es mostra la intensa nevada que està tenint lloc al Tarter. El Departament de Mobilitat i Protecció Civil han recomanat no agafar el cotxe per evitar riscos a causa de les nevades generalitzades que es preveuen.