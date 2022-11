Recomanació de no agafar el cotxe per les nevades

Andorra la VellaEl Govern informa que, davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país, s'ha decidit, de cara a demà 22-11-2022, al matí, desdoblar algunes línies del transport escolar, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via SMS.

El Servei meteorològic ha activat un avís groc per neu previst per aquest dilluns a la nit i durant el dimarts. S'espera que l'afectació sigui a tot el territori (Nord, Centre i Sud) amb una cota de neu fins als 1.000 metres amb gruixos d'1 a 3 cm. Així, els Departaments de Protecció Civil i de Mobilitat recomanen la població poder anticipar el desplaçament o directament, si és possible, fer teletreball. Així mateix, també es recomana a la població compartir el vehicle o utilitzar el transport públic i evitar qualsevol desplaçament que sigui innecessari, per tal d'evitar saturar la xarxa viària. En cas de fer servir el vehicle particular es recorda a la ciutadania que cal portar-lo degudament equipat.

Els Departaments del Govern pertinents, Servei meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els Cossos Especials continuen atents a l'evolució de les previsions meteorològiques així com a l'assistència i manteniment de la xarxa viària. Es poden seguir les indicacions a través de mobilitat.ad, meteo.ad, a protecciocivil.ad, així com les xarxes socials oficials, per informar-se de l'estat de les carreteres, la previsió meteorològica i de les recomanacions de seguretat.