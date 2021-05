“No ens plantegem moure els horaris” de la restauració

Andorra la VellaPreguntat aquest dilluns per si l'evolució de la situació epidemiològica permetrà que el consell de ministres d'aquesta setmana aprovi la suspensió de les mesures restrictives que limiten l'horari de bars i restaurants, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha respost que “no ens plantegem moure aquests horaris. Ja s'han aixecat unes restriccions que creiem que són bones per a la restauració i seguim escrupolosament la situació epidemiològica, per tant, veig poc probable que aquest dimecres es puguin aixecar. Haurem d'esperar un parell de setmanes per decidir”.

Continuant amb l'explicació, el dirigent ha demanat “comprensió” a la ciutadania i al gremi restaurador que es queixa per les restriccions: “Seria el nostre desig ampliar-los, però hem de prendre decisions en base a l'evolució epidemiològica, i som molt menys restrictius que qualsevol país del nostre entorn”.

El Govern ha anunciat aquest dilluns 13.295 casos reportats des de l'inici de la pandèmia. Una xifra que suposa 13 persones més infectades que diumenge. Hi ha 375 casos actius. La pressió hospitalària es manté amb 19 persones ingressades a l'Hospital de Meritxell: 14 a planta i cinc a la UCI, dels quals quatre sota ventilació mecànica. La taxa de reproducció del Sars-Cov-2 se situa en 0,94.

La situació als centres educatius no ha variat: hi ha 9 aules confinades i 17 amb algunes persones aïllades. “Encara no tenim un nivell d'immunització suficient per fer front a la pandèmia, per tant, molta precaució a l'hora de complir amb les mesures de restricció i les interaccions socials”, ha conclòs Benazet.