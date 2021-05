Benazet posa data a la fi de l'obligació de dur mascareta a la via pública: el juny

Andorra la Vella“S'ha fet una valoració amb altres països i creiem que quan tinguem el 50% de la població vacunable vacunada, tres setmanes després de la segona dosis, es podria treure l'obligatorietat de dur la mascareta posada en espais com la via pública”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, preguntat per quan considera que es podrien alleugerir mesures restrictives amb la mascareta. El dirigent ha anunciat que, després d'una setmana sense gairebé activitat, aquest dijous es tornarà a reprendre la vacunació amb vaccins que arribaran d'Espanya. I ha afegit que “durant aquest maig podrem arribar a vacunar àmpliament més del 50% de la població vacunable”, per tant, durant el juny arribaria aquesta mesura de deixar de dur la mascareta a la via pública.

Dijous es reprendrà l'administració de primeres dosis amb vacunes Pfizer provinents d'Espanya. “Serà una quantitat important però ara mateix no puc precisar quantes seran”, ha matisat Benazet, per insistir que “tornarem a vacunar amb intensitat a partir de dijous”.

Les d'Espanya seran les primeres però no les úniques que arribaran en els propers dies o setmanes al país. Des de França hi ha pendent des de fa dies l'arribada d'una remesa de vaccins de Moderna. I s'està tramitant, fruit de l'acord i anunci durant la Cimera Iberoamericana, d'un altre lot que enviarà Portugal. D'aquí que Benazet hagi assegurat aquest dilluns que el maig serà un mes “intens” d'activitat de vacunació i que al juny ja hi haurà més del 50% de la població vacunable vacunada.

A dia d'avui Andorra ha vacunat amb una primera dosi el 31% de la població vacunable. També a dia d'avui hi ha inscrites per vacunar-se gairebé 41.000 persones, una xifra que representa el 61% de la ciutadania.