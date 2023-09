Nodrida participació andorrana a la Fira del llibre del Pirineu a Organyà

Andorra la VellaLa Fira del llibre del Pirineu a Organyà, que se celebra aquest cap de setmana, comptarà amb una nodrida participació andorrana. Així, hi serà present l’Associació d’Editors d’Andorra i, concretament, les editorials Anem Andorra, Aloma edicions, editorial Andorra, editorial Límits, Medusa, Editorial Llamps i trons, Marinada edicions, Trotalibros Editorial, i la llibreria la Puça, que tindran un estand.

Paral·lelament, el dissabte hi seran presents diferents autors a partir de les quatre de la tarda. Hi haurà Robert Pastor, que presentarà 'Aquí les penjaven', llibre publicat per l’editorial Marinada i Maria Cucurull que presentarà el seu llibre 'Clava-la. Manual per dir la paraula clau en el moment clau'. Cap a les sis de la tarda és previst que hi participin Albert Ginestà, que presentarà 'Quadern blau', de l’Editorial Llamps i trons; Alan Ward, amb el seu llibre 'La vall dels andosins' de l’editorial Medusa i Joan-Peruga i Txema Díaz Torrent, que presentaran el llibre 'Shangai-Andorra' de l’editorial Andorra. Finalment, també es presentarà 'Perdoneu les disculpes' de Txema-Diaz Torrent i Bru Noya, de l’editorial Anem, una presentació que anirà acompanyada del monòleg de l’actriu Núria Montes.

Ja diumenge tindrà lloc la presentació d''El que mai et vaig dir', de Noemí Rodríguez i publicat per l’Editorial Límits a les onze del matí a l’escenari de la plaça d'Organyà.