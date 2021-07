Només dues poblacions del Pirineu català, afectades pel toc de queda

Andorra la VellaDels 161 municipis catalans afectats pel toc de queda i el confinament nocturn, entre la 01h i les 06h, només n'hi ha dos que pertanyen al Pirineu català. Són la Seu d'Urgell, amb una incidència la darrera setmana de 540 casos per cada 100.000 habitants, i Puigcerdà, amb 473. Les dues següent poblacions més properes afectades són Tremp (517) i Solsona (467). La resta de la meitat nord de Catalunya queda fora d'aquestes restriccions que compten amb l'aval judicial. Molt més tenyida de vermell, que és el color que assenyala aquesta afectació, està l'àrea que comprèn la costa catalana, des de Palamós i Palafrugell, a la Costa Brava, fins a l'Hospitalet de l'Infant, a la Costa Daurada, passant per tota la costa central. També Deltebre, al Delta, està pintat de vermell.

Són 161 municipis de més de 5.000 habitants que presenten una incidència molt alta de covid els que tindran les restriccions per evitar que la llibertat horària provoqui un efecte crida, tot i la desesperació dels ajuntaments afectats. De fet, la situació és "crítica", insisteixen les autoritats, fins al punt que si se seguissin els indicadors màxims del ministeri de Sanitat "tot Catalunya estaria tancada", segons ha dit aquesta setmana en roda de premsa el conseller de Salut català, Josep Maria Argimon. La Generalitat ha posat com a límit els 400 casos positius per 100.000 habitants en set dies, mentre que Sanitat rebaixa l'índex a 125, és a dir, tres cops menys.

El confinament nocturn ha entrat en vigor aquest divendres a la nit i comporta més presència policial als carrers dels 161 municipis afectats, per fer complir la nova normativa. El reforç d'efectius a Barcelona es concentrarà a les zones on últimament hi ha hagut més aglomeracions, com les platges. El cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent major Pedro Velázquez, ha explicat que els agents del torn de la tarda allargaran l'horari unes hores més "fins que tinguem tranquil·litat i seguretat" i també es reforçarà el torn de nit, amb entre un 20% i un 25% més d'agents.

La mesura ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i té una vigència d'una setmana. El Govern va explicar que demanaria prorrogar-la però el TSJC ja deixa caure a la resolució que tot dependrà del que argumenti la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la el primer estat d'alarma, el text de la qual encara no s'ha fet públic. La interpretació que faci sobre el confinament nocturn pot fer improrrogable la mesura.

"Actualment hi ha una transmissió comunitària creixent, no controlada i sostinguda a totes les regions sanitàries", insisteix el Govern de la Generalitat, que recorda que a Barcelona se superen els 600 casos per cada 100.000 habitants i al Camp de Tarragona i a Girona el mig miler. L'informe presentat a la Justícia també destaca una "explosió" de casos en la franja de 15 a 29 anys, i adverteix que el virus pot tornar a "desbordar" la capacitat del sistema sanitari, sobretot a l'atenció primària i també als hospitals, on el nombre de llits convencionals ocupats per pacients covid ha augmentat un 90% respecte a la setmana anterior, i els de crítics un 170%.