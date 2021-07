'Punxa' la participació a la prova pilot de l'oci nocturn

Andorra la VellaRespecte de la prova pilot que tindrà lloc aquest divendres a la nit, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que serà més limitada del que es preveia inicialment. Així, hi prendran part unes 400 persones de les 1.000 que hi havia previstes, tenint en compte que la convocatòria tampoc ha tingut tant èxit com el que s'esperava, ja que "s'han apuntat menys de 500 persones". En aquest sentit, durant el dia d'avui ja s'han començat a fer els 100 primers tests d'antígens a les persones que hi participaran i, fins al moment, no s'ha detectat cap positiu. A més, Benazet també ha anunciat que la prova, malgrat que no estava previst en un inici, s'haurà de desenvolupar amb la mascareta quan no s'estigui consumint beguda. Depenent dels resultats, de cara al futur "ens atrevirem a fer-la en una situació més normal".

Quant a l'Andorra Mountain Music, que aquest dissabte celebrarà el quart concert a càrrec de Don Diablo, des del ministeri de Salut també s'ha anunciat que se suspèn el servei de restauració perquè "és el punt on hi ha més interacció social i més gent sense mascareta". Tot i això, l'actuació es desenvoluparà amb les mesures vigents com són la distància entre persones i la necessitat per part dels assistents de sotmetre's a un test d'antígens previ. "Creiem que amb aquestes mesures podem fer el concert amb plena seguretat, però estarem molt atents a qualsevol circumstància i a l'evolució de la pandèmia", ha conclòs el ministre.