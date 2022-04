Noranta obres d'artistes de l'ArtCamp recorreran totes les parròquies

Andorra la VellaCanillo acull al llarg d'aquest mes d'abril la cinquena edició de l'exposició itinerant de l'Art Camp, sota el títol 'Colors per al planeta' la mostra recull prop d'una trentena d'obres de diferents artistes internacionals realitzades a Andorra durant l'edició de la trobada del 2016. El certamen, que exposarà una norantena d'obres en total, s'anirà exposant per totes les parròquies de manera mensual fins al pròxim mes de novembre.

Tal com ha indicat el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, el certamen té la voluntat de "reforçar el missatge que amb les guerres no s'arriba enlloc", ans al contrari, "que la millor via diplomàtica i d'entesa és el diàleg entre totes les parts", tot apuntant que considera que "mai hem fet prou per apropar les cultures i les societats", una de les tasques que es pretenen desenvolupar des de la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU).

Per la seva banda, el president de la comissió, Salomó Benchluch, ha recordat que aquesta la iniciativa de mostres itinerants per donar a conèixer les obres dels 200 artistes que fins al moment han passat per l'ArtCamp va sorgir el 2018 amb la voluntat "d'aprofitar aquest fons de 600 pintures i que no es quedin a l'armari sense fer res". Així doncs, ha apuntat que el certamen compta amb 27 obres d'artistes de diferents països, entre ells també se'n troben d'Andorra, i, a mesura que la mostra vagi rodant per les diferents parròquies, s'exposaran diferents expressions artístiques de l'edició del 2016.

Benchluch també ha posat en relleu que l'ànima de l'ArtCamp resideix en el retrobament d'artistes i, sobretot, d'aquells que procedeixen de territoris en conflicte, ja que un dels objectius del certament és "crear vies per assolir la pau al món". És per aquest motiu que s'interpel·len obres d'artistes israelians i palestins, d'Azerbaidjan i Armènia, i, tenint en compte el context actual, de Rússia i Ucraïna.

El Palau de Gel tanca l'hivern amb una bona facturació

D'altra banda, qüestionat pel tancament de la temporada d'hivern a la parròquia canillenca i, concretament, al Palau de Gel, Camp ha manifestat que s'han registrat xifres "molt pròximes" a la temporada 2019, abans de la irrupció de la pandèmia. Tanmateix, ha indicat que, malgrat que la facturació hagi estat "anat força bé", no es pot oblidar que "el recinte és deficitari", per la qual cosa des de la corporació preparen una reunió de poble per presentar als ciutadans el pla pels pròxims cinc anys a la instal·lació a través del qual es pretén augmentar els ingressos i reduir les despeses "per anar cap a un dèficit menys important de cara als pròxims exercicis".