El nou heliport permetrà sis maniobres i 33 vols diaris

Andorra la VellaEl ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha aprofitat la compareixença a la comissió legislativa d'Economia del Consell General d'aquest divendres per explicar alguns aspectes relatius al futur heliport de la Caubella, a Pal. Ha defensat aquesta ubicació per ser un terreny comunal, tenir bons accessos (els de l'estació d'esquí) i representar una mínima afectació tant al medi ambient com als ciutadans pel menor impacte acústic, sobretot en relació a Beixalís, una altra opció d'ubicació que s'havia contemplat. Ha explicat que la pista, que estarà a 1.800 metres d'alçada, permetrà fins a sis maniobres diferents als pilots dels helicòpters. També ha revelat que la infraestructura tindrà una capacitat d'acollir fins a 33 vols diaris i que podrà oferir vols comercials i panoràmics. Pel que fa al calendari, la concessió del projecte es farà durant el primer trimestre del 2022 i la construcció podria començar al mateix moment o un cop acabi la temporada d'hivern.