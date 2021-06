L’heliport nacional, a la Caubella

Pal ArinsalDesprés d’estudiar i analitzar diferents emplaçaments, el Govern ha decidit i ha anunciat aquest dilluns que la ubicació de l’heliport nacional sigui a la Caubella, al peu del pàrquing principal de l’entrada de l’estació d’esquí de Pal, en aquest sector. “És una aspiració de fa molts anys i resolem la necessitat d’infraestructures que podran tenir l’optimització de la gestió de vols comercials, l’explotació de l’helicòpter nacional i el complement de les activitats de l’estació de Pal – Arinsal”, ha resumit el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. El Govern prepara ara un concurs nacional, i a final de juliol o principi d’agost sortirà el plec del concurs internacional perquè les operadores s’hi puguin presentar. L’adjudicació seria durant el primer trimestre de l’any vinent.

La connexió, l’accés per carretera, la ubicació geogràfica, el temps que podia seguir fins a altres emplaçaments com l’Hospital i que fos una ubicació que tingués el menor impacte possible des del punt de vista de sobrevol urbà. Aquests són els requisits que el Govern ha prioritzat a l’hora d’escollir on anirà l’heliport nacional. La tria final, després de rebre els informes preceptius de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana, estava entre dos emplaçaments: Beixalís i la Caubella.

La Caubella, a diferència de Beixalís, té, segons el ministre Gallardo, “millor accés per carretera, i també hi ha l’opció del telecadira”. “També hi ha una sèrie d’infraestructures que ja existeixen, com un centre mèdic i el desplegament de serveis, com restauració i oci, que milloren la convivència entre la infraestructura i els serveis que ja s’ofereixen”.

Un altre dels motius per escollir la Caubella és que “requerirà menys moviment de terres per aixecar la infraestructura”. El Govern, abans d’anunciar la ubicació definitiva, va encarregar diversos estudis sobre la sonometria. “Els resultats són concloents i venen a dir que la maniobra amb més impacte acústic és on hi ha l’heliport actual de la Massana. D’altra banda, la petjada acústica, que determina el nombre de vols diaris que tindrà l’heliport nacional sense que se sobrepassi el llindar permès, i que amb la ubicació prevista es podrien arribar a realitzar 33 vols diaris”. “No crec que arribem a aquesta xifra”, ha valorat el ministre.

“Per a la Massana aquest projecte és una gran notícia, i també és una notícia molt positiva per al país per la necessitat de l’heliport que té Andorra”, ha iniciat la cònsol major massanenca, Olga Molné. La dirigent ha incidit en la importància de disposar d’aquesta infraestructura “per motius sanitaris, perquè en casos d’urgència en 20 minuts arribem a Barcelona”. “No afectem el benestar dels massanencs, sinó que el millorem, perquè la parròquia té ara l’únic heliport del país, i quan l’heliport nacional funcioni els veïns milloraran el seu benestar perquè l’actual disminuirà l’activitat”, ha afegit.

La cònsol també ha incidit en la “importància” del projecte per a la parròquia. “Repercutirà tant en el sector hoteler, com en la restauració i fins i tot el sector immobiliari”, ha dit.

“Per a l’estació és un aspecte molt positiu poder anunciar que avancem en el projecte de l’heliport nacional, perquè com més portes d’entrada tingui una estació millor funcionarà, per això és una gran oportunitat per a nosaltres”, ha dit Josep Marticella, director de l’estació Pal – Arinsal. “A la Caubella tenim un microclima amb unes condicions fantàstiques, som una estació que té activitat tot l’any i incloure un heliport nacional és molt positiu”, ha afegit. El director entén que les obres de la infraestructura “no interferiran en el funcionament de l’estació”.

El temps d’execució de la infraestructura és d’un any i el cost aproximat serà d’uns quatre milions d’euros que assumirà l’empresa que s’emporti el concurs, a canvi d’una concessió per explotar-la.