El nou resident Faber estudiarà la transformació digital als petits estats europeus analitzant el cas d’Andorra

Andorra la VellaEl professor de negoci digital a la DCU Business School, especialitzat en el paper de les tecnologies digitals en la transformació de l’empresa i la societat, Theo Lynn, ha arribat a la residència Faber Andorra per observar el grau de digitalització del país i així dur a terme un estudi sobre l’accés, l’ús i els resultats de la tecnologia d’internet per part dels organismes dels sis microestats europeus: Andorra, Liechtenstein, Malta, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà.

L’expert parteix de la base que la digitalització s’ha accelerat per part dels organismes a causa de la Covid-19. Per aquest motiu, amb el seu estudi, examinarà la implantació d’internet i mesurarà l’impacte de la pandèmia en l’acceleració de la tecnologia dels llocs web en aquests microestats.

Lynn es posarà a la disposició d’entitats públiques i privades i d’especialistes del sector per establir sinergies sobre transformació digital. Per poder elaborar l’estudi, es reunirà amb Andorra Business, entitat que encapçala el pla de digitalització d'empreses al país. El resident Faber també es trobarà amb la cap de l’àrea d’Arxius i Gestió Documental del Govern per observar el procés de digitalització de l'expedient electrònic que s’està duent a terme a l’administració.