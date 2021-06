Nova baixada dels casos actius en una jornada amb només dos nous positius

Andorra la VellaContinua la tendència a la baixa en el nombre de casos actius. Segons confirma aquest dimarts el ministeri de Salut, actualment són 123 les persones que tenen la malaltia activa, 19 menys des de la darrera actualització sanitària.

Així mateix, al llarg de les darreres 24 hores només s'han detectat dos positius, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'esclat de la pandèmia s'eleva fins als 13.729. Les recuperacions totals arriben a les 13.479 després que s'hagi donat d'alta a 21 persones i les defuncions, sortosament, es mantenen en 127 des de fa setmanes.

La pressió hospitalària també continua sent favorable. En aquests moments només hi ha tres persones ingressades a planta de Nostra Senyora de Meritxell i no es registren ingressos ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ni a la planta Covid del Cedre. Quant a la població escolar, actualment hi ha 3 aules sota vigilància activa –1 total i 2 parcial– i 7 en vigilància passiva.

Finalment, pel que fa a la campanya de vacunació, el Govern informa que ja s'han administrat 36.588 dosis.