Noves accions per captar donacions en benefici de la botiga solidària de la Creu Roja

Andorra la VellaA finals del mes de març, Andorra Telecom, Univers Bomosa i Worldcoo –entitat compromesa amb ONGs per finançar projectes socials– van unir esforços per presentar una iniciativa que permetia als clients de la companyia telefònica donar 0,5 euros mensuals a la botiga solidària de la Creu Roja per tal de continuar donant suport a la població que s'ha vist més afectada arran de la pandèmia. Fins al moment, prop de 200 persones ja han activat l'opció de la donació mensual a través de la web o l'app d'Andorra Telecom, però està previst presentar noves accions a curt termini per donar un impuls a la campanya solidària i captar noves donacions.

Segons ha explicat a l'ANA el director de Bomosa Fundació i de BMS Consultoria Estratègica, Albert Batalla, durant aquest temps la iniciativa "ha anat avançant a un ritme lent", ja que "la versió més assajada de l'arrodoniment solidari es produeix quan es fa un pagament amb targeta" i el TPV (Terminal Punt de Venda) "et permet fer la donació". En aquest cas, "la versió que hem fet amb Andorra Telecom és una mica diferent", ja que és el mateix usuari qui ha de fer expressament la gestió i "això no és tan automàtic".

És per aquest motiu que, amb la voluntat de captar més persones que es vulguin vincular amb la campanya, i a l'espera que l'arrodoniment mitjançant targeta de crèdit pugui activar-se a Andorra al llarg dels pròxims mesos, Andorra Telecom llançarà en poc temps una acció a través de l'aplicació mòbil que consistirà a enviar un missatge directe a les més de 10.000 persones usuàries que utilitzen l'app "per tal de fer-los saber que a través d'allà poder fer aquesta activació de la donació solidària". Segons Batalla, aquesta "és una manera d'arribar molt directament al cient".

Cap a mitjans de juny, a més, està previst que la Creu Roja organitzi una Marató de Sang i es treballa en la possibilitat que els voluntaris que hi assisteixin també puguin explicar directament aquesta acció a la ciutadania.

Les tres entitats organitzadores de la proposta s'havien fixat el límit de 30.000 euros per cloure la campanya. Malgrat que és una quantitat de diners ambiciosa, Batalla ha reconegut que es tracta "d'un projecte actiu en aquests moments" i sigui quina sigui la xifra final recaptada, "serà positiu".