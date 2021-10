Objectiu: humanitzar el SAAS

Escaldes-EngordannyEl Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha creat un grup de treball d’humanització format per personal mèdic i d’infermeria que abordarà tot tipus de mesures que ajudin a fer més amena l’estada dels malalts al centre. Una de les prioritats que s’ha posat aquest grup, en paraules del cap de la UCI, Mario Alfaro, és l’horari de visites. L’objectiu és facilitar la relació entre pacients i familiars, per accelerar la recuperació dels primers i per fer la vida més fàcil als segons. “Primer hem de tenir un consens de servei i després ho hem de plantejar a la resta de la plantilla i de la direcció”, ha dit Alfaro, qui ha posat d’exemple la primera sortida a la terrassa de la planta -3 de l’Hospital realitzada aquesta setmana per una pacient ingressada a la UCI. En aquest cas, a l’aire lliure, i sobretot en temps de covid, és més fàcil que els familiars puguin tenir més contacte amb els malalts.

Un altre dels processos d’humanització del SAAS passa per conèixer l’estat de salut física i mental de la plantilla després de la sobrecàrrega laboral provocada per la pandèmia. El Servei va triplicar la seva activitat durant la primera onada de contagis provocats pel Sars-Cov-2. Per al cap de la UCI de l’Hospital de Meritxell, Mario Alfaro, “tant a Andorra com a la resta d’Europa hi ha hagut una sobrecàrrega de treball molt important entre els professionals”. Per això, Alfaro considera que “seria interessant fer una enquesta, que probablement fos anònima, per veure quin impacte ha tingut tota aquesta sobrecàrrega a la plantilla”.

“Estic amb molts ànims perquè començo un nou projecte però sobretot al principi de la pandèmia va ser molt dur per a tothom. Recordo que quan va començar la covid t’explicaven els casos que hi havia a la Xina i a Itàlia, i estaves esperant que arribés aquí. Llavors va arribar l’onada i se sabia poca cosa, perquè no sabies com anaven els contagis ni els ingressos. Això va generar molt estrès als professionals. Era una sensació de temor, d’incertesa per si et contagiaves perquè estaves en contacte amb pacients amb covid, i això ens va passar tant al personal mèdic com d’infermeria”, reflexiona Alfaro sobre la salut de la plantilla.

Sobre el percentatge de personal del SAAS que no s’ha volgut vacunar, el doctor entén que “hi ha molts factors que hi poden influenciar, com haver passat o no la malaltia” però deixa clar que “des d’un punt de vista personal sempre estaré a favor de vacunar, perquè s’ha demostrat que la incidència de la malaltia ha baixat molt des que s’ha començat la campanya de vacunació. S’ha vist clarament que la vacuna et protegeix”.