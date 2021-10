D'estar monitoritzats a tenir vistes i que els toqui el sol: la UCI de l'Hospital s'apunta a les sortides terapèutiques

Escaldes-EngordanyQui més qui menys s'imagina com són les Unitats de Cures Intensives dels Hospitals: espai tancats, un cartell de prohibit el pas al personal aliè al centre, llits disposats un al costat de l'altre amb tot allò que els envolta absolutament monitoritzat... Segurament no cal ser metge ni psicòleg per deduir que hi pot haver ambients que ajudin més en la recuperació dels malalts que hi estan ingressats. Aquesta deducció fa uns quants anys que la van materialitzar en accions els hospitals dels Estats Units, i una mica menys de temps, els europeus. El juny de l'any passat, l'Hospital del Mar de Barcelona va dur fins a peu de platja un pacient afectat per coronavirus i ingressat a la UCI. Les imatges de l'equip mèdic, en un dia assolellat, acompanyant el malalt es van fer virals.

Aquesta humanització dels processos de recuperació de les Unitats de Cures Intensives s'ha estès fins arribar a Andorra. Una pacient ingressada a la UCI de l'Hospital de Meritxell ha vist aquest dimecres durant mitja hora la llum del sol i ha pogut respirar aire de l'exterior de centre mèdic.

“Les sortides terapèutiques comporten un benefici al pacient perquè els millora l'estat anímic, a més d'apaivagar alguns dels símptomes que els poden generar les llargues estades a la UCI”, ha explicat el cap de la UCI de l'Hospital de Meritxell, Mario Alfaro. A molts malalts els genera ansietat i desorientació, especialment si han passat molt temps tancats a la UCI, alguns perden el cicle de la son, altres pateixen depressió o se'ls genera un factor de risc.

La d'aquest dimecres ha estat la primera sortida d'una ingressada. A partir d'avui, l'equip de professionals mèdics començaran a valorar l'estona que els pacients poden estar-se a l'exterior i la reacció del personal del SAAS que s'hi involucri. La UCI de Meritxell ara mateix té 9 pacients ingressats. “S'ha d'individualitzar cada cas, a primera hora del matí ens reunim l'equip i calibrem el risc/benefici de cada sortida en funció de la seva salut, i també en funció del consentiment de mateix malalt”, ha explicat Alfaro, qui ha afegit que la teràpia “no influeix en el tractament dels pacients”.

A l'exterior del recinte, a més, “els pacients poden rebre visites de familiars i millorar el contacte amb altres coneguts, cosa que els pot ajudar molt en el procés de recuperació”, ha dit Alfaro, “la idea és implementar aquestes sortides a la cartera de serveis de la Unitat hospitalària i que tingui una bona rebuda, tant entre els pacients i els seus familiars com en la mateixa plantilla”.

Primera sortida terapèutica d'una pacient ingressada a la UCI