La pandèmia redueix a la meitat les visites als CAP

Andorra la VellaLes setmanes de confinament, les restriccions de mobilitat i la sobreprotecció han reduït l'activitat assistencial als centres de salut del país. Durant l'any passat, a causa de la pandèmia produïda pel SARS-CoV-2, s’ha registrat una davallada en les visites als Centres d’Atenció Primària (CAP) d’un 46% en relació a l’any anterior, segons s'extreu de la memòria 2020 del SAAS.

Pel que fa als domicilis també hi ha hagut una disminució d’aquestes visites d’un 34% menys, però no s’ha deixat de fer seguiment a les persones amb malaltia crònica, perquè s’ha estat en contacte amb ells via telefònica.

Memòria del SAAS del 2020

Per altra banda, les infermeres i infermers d’Atenció Primària han treballat en la pandèmia realitzant les proves de TMA/PCR a tota la població que ho ha requerit tant en els 'stop labs' com al domicili de les persones que no tenien mitjans per desplaçar-se. S’han fet també els seguiments a domicili de les persones amb malaltia Covid derivats pels metges referents a un total de 111 pacients.

I com cada any, des del SAAS s'ha pilotat la campanya de vacunació de la grip amb l’administració d’un total de 8.379 vacunes.