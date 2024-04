'Perill 3' a la zona nord del país per risc d'allaus

Andorra la VellaDesprés de les darreres precipitacions, el risc d’allaus ha augmentat considerablement a Andorra, especialment a la zona nord del país, on s’ha situat en nivell de perill 3, segons informa Protecció Civil. Aquesta valoració implica una alerta destacada per a les àrees afectades, amb la necessitat de prendre precaucions addicionals i seguir les indicacions de seguretat. Les precipitacions previstes per a demà a la tarda de dissabte, amb pluja que pot pujar de cota fins als 2.300 metres, fan créixer el perill d'allaus a Andorra a nivell 3 al nord, amb la neu humida com a principal problema, segons ha indicat el Servei Meteorològic.